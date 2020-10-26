行政院通訊傳播委員會為是否准許中天新聞台換照，26日舉行了一場聽證會。由於各無線或衛星新聞頻道的換照，皆無此例，這就暴露了通傳會在審議本案時的幾個問題。

首先，根據《衛星廣播電視法》及通傳會自訂的換照辦法，換照審議應由通傳會召集的諮詢委員會決議之。過去這麼多次的新聞台換照案，通傳會都可以由諮詢委員會做決定，為何這次中天新聞台換照，通傳會卻不能在第一時間做成決議，難道背後有專業判斷之外的其他考慮？

其次，更匪夷所思的是，通傳會在聽證會中，聘請了幾位「鑑定人」陳述意見。通傳會是衛星新聞頻道的監理機關，理應具備最專業的審議能力，如今卻要外部「鑑定人」協助判斷中天新聞台的表現，豈不是承認通傳會的委員沒有足夠的專業知識做判斷，還要「鑑定人」來搭把手幫忙？那麼，通傳會在過去對中天新聞台的裁罰，到底夠不夠專業？會不會是外行人的判斷？一個自承不夠專業的機關，又如何夠資格成為新聞頻道的日常監理單位？中天新聞台換照是不是全民矚目的「重大事件」，見仁見智，主管機關卻先承認自己沒有足夠的專業能力做判斷，豈不是通傳監理的重大危機？

再看聽證會中所謂「鑑定人」的表現。令人難以接受的是，首先，從鑑定人的發言內容來看，所有鑑定人顯然在聽證會發言之前，並未跟中天新聞台的任何員工或委任律師有過訪談，鑑定者跟被鑑定者從未直接接觸，就發表鑑定結果，這樣的鑑定，有何信度或效度？

其次，所有鑑定人皆為通傳會聘請，而7位鑑定人竟口徑一致，完全認定中天有嚴重缺失，在中天律師對通傳會裁罰機制提出質疑後，竟置之不理，而只認定所有裁罰皆為合法合理，並以裁罰次數及金額做為鑑定依據，鑑定人是否立場公正，可受公評。

最後，我必須很沉痛地說：看待中天案時，請不要故意裝聾作啞，把在台灣路人皆知的政黨鬥爭、政治市場分眾化，和衛星新聞頻道為求生存而迎合分眾市場的結構性現象，當做不存在，或是任何個別新聞頻道的獨有現象，然後再把這種整個政治文化的結構性問題，拿來獨責中天！當指責中天對特定政治人物報導「過多」時，不要忘了也檢視一下，是否就是其他幾個新聞頻道在競選期間，「過少」報導同一位特定人物？

我的結論很簡單：當通傳會或任何人只詳審中天新聞台是否公正時，我看的是整個台灣政治與媒體生態的文化與結構。我認為，中天新聞台當然還有改進的空間；但是，我也很懷疑，如果拿今天檢視中天的標準來檢視其他新聞頻道，有沒有任何一台能完全通過這樣的檢驗？

今天在台灣，最大的悲哀是：其實大家都知道什麼事是怎麼回事，但沒有人願意認真面對問題，並且理性溝通如何解決問題，而只想一朝權在手，就動用所有資源清除對手，維護一己利益，在吃乾抹淨時，還要演一場假惺惺的戲，合理化自己的行為。問題是：人民都這麼笨，都看不出這到底是怎麼一回事嗎？

（作者為中國文化大學新聞傳播學院院長）