NCC直播中天換照聽證會，讓正反意見在陽光下接受檢視。這場史上最久的聽證會只是個過場，鑑定人意見不過是在強化NCC否決的情感，NCC委員的詢問更暴露了「畫靶射箭」的心證。但它卻是一場絕佳的媒體識讀教育，告訴我們，台灣的媒體規管是如何禁不起審視，而這樣管制下產出的新聞，才是品質低落的註腳。

綠營對不換照的說法是「執照不是世襲」，這完全是不了解通傳產業管制的謬言。各國因通傳產業須長期資本投入，基於信賴保護原則，都尊重既有業者的經營權，採取「原則續發，例外終止」模式，例如歐盟各國皆以就地升級（refarming）方式續核業者之頻譜執照。故通傳執照換發之成就要件應採消極無重大缺失之最低標準，而非須積極達到之多元價值、勞動權益等高標準。

NCC企圖用量化的裁罰資料坐實不換照理由，更利用個案具體化合理性。然而，涉己報導部分，中天不是最誇張的例子。今年4月錢櫃KTV大火，6人死亡，同集團之年代新聞當天卻輕描淡寫。新聞置入與事實查證部分，中天被呱吉釣魚，上鉤被罰，怨不得別人。但高思博於2018年台南市長選舉時，與當時競選對手黃偉哲互控缺席國會投票，三立電視台竟沒有向高思博方查證，僅訪問對手以鼻屎辱罵之詞就做了一條新聞。高思博方考慮到媒體和諧，僅跟高層反映，旋即下架該新聞，而沒有向NCC申訴。

呈現多元價值乃當初公視成立宗旨，以彌補商業電視之不足。今反用此理由要求中天，莫不表示新聞製作須服膺一至高無上的「呈現多元」價值，而不是追求真相的真諦？若在個案牴觸時，NCC要業者如何衡平？又NCC委員緊咬獨立審查人的失職，似乎本末倒置。獨立審查人本就是NCC在台灣的創舉，中天成了白老鼠，今若實驗不成功，到底是橘越淮而為枳，還是中天無意遵行？NCC不先定性獨立審查人，及確認其於新聞製播的有效性，僅一味地牽拖中天的內控機制失效，豈不怪哉？

坦白說，NCC列出八大議題作為准駁依據，等於要求中天做10家新聞台的資優生，未免托大。中天的確不是《華盛頓郵報》，甚至不是TVBS，但它並沒有比三立更糟糕。如果說它因捧韓國瑜而品味低俗，那恰恰反映了台灣社會某群體的聲音。這些標準不能只針對中天，也應普化成所有新聞台的換照標準，包括舉辦聽證會，讓社會大眾共同檢驗，誰是NCC的夢幻新聞台？

過去因頻道位置有限而為特許的理由已不存在了，數位化之後，頻道不再稀有，且他類視訊平台迭起，任何人皆可滿足言論市場的空缺，管制電視台已無必要。雖然我對NCC不抱希望，但或許有萬分之一的可能，透過本案，NCC委員能了解到本人不是神祇，若以一己意識形態決定言論市場的樣貌，對民主將是莫大的戕害。NCC如能捨棄介入言論市場，即便中天壯烈犧牲，也是功德一件了。（作者為元智大學資訊管理學系教授）