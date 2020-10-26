中天新聞台是否得以存續，已然成為台灣政壇時下最熱門的話題。之所以一家電視台的經營，能成為舉國矚目的焦點，深層來說，自然不會是經營層面的因素，而其實是自由主義與國族主義的對峙。

雖然綠營論述上很喜歡用馬政府時期，國家通訊傳播委員會（NCC）也審議過中天換照來作為當前的正當性。不過從NCC當時的決議來看，其實主要關注的議題在於內控營運、新聞自律與申訴處理機制，與當前蔡政府的理由其實有本質上的不同。因為NCC在25日深夜發出的新聞稿，對中天提出的8大疑問，其中就包含「對國家安全的影響」這項。可見，中天撤照的關注點，絕不僅是媒體經營運作這麼簡單。

支持中天撤照的論點有許多，包括內控不佳、偏頗報導、側重特定政治人物、違反新聞倫理等，但無論主張是什麼，邏輯上最終都會回歸到，如網紅館長所說，「中天的紅媒標籤」，認為中天的存在有害台灣民主體制的維繫；而反對中天撤照的論點，則主要從言論與新聞自由、民主政治的角度闡述。從此來看，支持與反對的論點，竟用一種很匪夷所思的方式，殊途同歸，對台灣社會來說，思考點就在於防衛民主與言論自由的競合。

然而無論是從什麼角度來看，稱中天為紅媒的說法，其實都缺乏法律意義上的證據，僅止於評論自由。否則，在蔡政府去年接連通過「國安五法」與《反滲透法》，強化國安控管後，這家被千夫所指的「紅媒」，如今是由NCC來審查，而非國安機構、司法機關呢？

倘若中天在法律上無罪，而是因極端主義浪潮，因此政府嘗試用行政機關來進行行政處分，這其實就違背防衛性民主的理念，只是純粹的打壓不同意見、傷害台灣的自由民主體制。

中天確實有自身的政治偏好與立場，但這不僅是中天，台灣主流媒體都兼有之。甚者，如三立，還被認為是民進黨內部派系的重要力量。顯然，針對中天的審查，不只是因為中天有立場，而更在於立場與當權者不同。但如果只是因政治立場不同，就成為社會支持政府打壓，甚至是消滅中天的理由，這無疑就將會是台灣民主與多元政治的終結。無論喜歡中天的立場與否，從收視率來看、從民調來看，中天確有一定比例的支持者。只是，少數不應成為被迫害的理由。

過去30年來被奉為台灣最核心價值的民主主義、自由主義，在這一年之間，竟然出現退位的趨勢，自由價值在極端主義者眼中，不抵「台灣價值」，彷彿數十年來對自由民主人權的追求，都只是一場笑話，狹隘的族群主義，才是台灣民主化的本質。當民進黨高於言論自由，可以為所欲為，那將是台灣民主倒退的開始。

（作者為華青會副理事長）