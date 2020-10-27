開刀前護理站用心的安排病人和家屬觀看術後如何照顧病人的影片，但是理論和實際操作又是一回事，有幾次為了扶太太坐起來，因為姿勢不對弄得太太痛得哇哇叫。太太三番兩次埋怨我弄傷了她的傷口，於是我們透過護理站請來一位特別看護。

來的是一位姓王的大陸姑娘，她擔任看護多年，經驗技術都很到位。尤其是扶病人起來時，她讓病人向床沿側轉，然後把電動床床頭緩緩升起，再用右手鉤住病人的脖子，左手按著腰順勢用力拉起，傷口果然不痛了。太太在她的照顧下恢復得順利愉快。

岳父繫念的故鄉

經過幾次交談，知道她娘家在重慶，嫁來台灣多年，孩子都己上學了，在家閒著無聊，於是就利用空閒時間到醫院學習看護課程，一方面賺錢貼補家用。她說她很珍惜這份工作，能為病人服務她感到很有意義。

看著沉沉入睡的太太，想到照顧她的是來自岳父心心繫念的故鄉，心裡忽然有種悲涼的感覺。

1948年，岳父跟隨國軍撤退到台灣，政治上的對立，從此台灣海峽隔絕兩岸人民的往來，家鄉音訊全無。50年後回大陸探親，人事已非，唯一的親人姊姊告訴他，父親在文革時期被紅衛兵鬥爭身亡，埋骨地已無處可考。掃墓成了懸念，回來後每提到家鄉，眼眶總是泛著淚光。

岳父已經90幾歲了，思緒不是那麼清楚，但記憶裡總忘不了小時候在長江游泳，以及岸邊拉船縴夫的往事。

戰爭是殘酷的，多少人的犧牲、多少個家庭妻離子散，在海峽隔絕的那些年，由於政治的對立，只因為分處在海峽的兩岸，眼前的看護之前是敵人，現在卻在照顧自己的太太，是敵、是友？不免讓人感嘆：政治啊政治！多少人假汝之名！

記得曾經有一位周刊的主筆感慨的說，她未曾掃過墓，因為她的祖先都在大陸，之前她無法回去掃墓，現在開放了，很多年輕人回到大陸上班、結婚、生子、定居，將來他們會回來掃父母的墓嗎？

2016年巴西里約熱內盧奧運，難民代表隊成員，其中一位來自敘利亞的游泳選手，在答覆記者提問為何選擇做為一位難民時，他語重心長的回答說，他無法想像拿著槍殺害自己的同胞。

會選擇當難民嗎

台灣，大陸一衣帶水，血脈相連，如果有那麼一天，兒子會選擇當難民嗎？

兩星期後太太辦理出院，走下醫院大樓電梯，門口人來人往一如往常的每一天。有人在這裡生，有人在這裡死，生死與病痛，萬般不由人。前方，是中山堂，是文化藝術表演的地方，多少心願展示的舞台，戲裡，如同放大鏡將人性擴大綻放，又如同望遠鏡將人生濃縮成歷史的片段。

站在白色巨塔底下，眺望前方的中山堂，心頭忽然湧現這些日子來諸多感觸，生命的脆弱無常，人生如戲戲如人生。

在歷史的長河裡，戲，永不止息的上演著，一場看護不期而遇的邂逅，交織於個人與大時代之間無能為力的無奈，然而歷史的長河在人的心裡早已匯聚成一股力量，兩岸人民為了追逐更美好的生活，如同塞倫蒂蓋與馬塞馬拉的動物遷徙，世世代代，生生不息。（全文完）（賴良得／台北）