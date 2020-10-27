回憶四年前剛到台灣，被校園裡的齊天大聖搶了麵包，台灣同學告訴我，在壽山猴子比人地位高，屬於台灣保育類動物，若是人傷了猴子還要被罰款哩。我不禁對台灣人的動物保護意識肅然起敬。

在學校，鴿子和麻雀一點兒也不怕人，看到人走過也不會驚慌落跑，甚至連蒼蠅蚊子都比大陸動作遲緩一些，可以用手拍到。大陸生活的動物永遠戰戰兢兢，一有風吹草動，就會迅速逃離，它們養成了這種逃離危險，自保的姿態。

在台灣，無論是人還是動物，生活的步調都慢了下來。不再急急趕路，而是在俗世裡悠遊，有時間細嗅薔薇。文學院前有三條院狗，是學校專門聘請的正規軍，用來驅趕猴子。其中一條狗不幸被車撞了，失去了一條腿，文學院的同學自發來當志願者每天照顧牠，洗刷身體與人工排便，這種人文情懷是我在文學院最受感動的場景。

朋友想養一隻毛小孩，我提議去寵物店購買。朋友說，現在台灣人都主張領養代替購買，都是去領養流浪貓狗，寵物店裡大多只賣兔子和魚蟲，於是他到寵物店買了一隻道奇兔。此兔無比頑皮，朋友也樂於當一名光榮的兔奴，餵食打掃遛兔，每天不亦樂乎，道奇兔宛如他的家人。他說台灣人習慣把毛小孩當家庭成員，虐待遺棄是很丟臉的事情。假日出遊，常見遊人如織，車裡攜帶著毛小孩，貓貓狗狗自是常見，也不乏金剛鸚鵡這樣的昂貴寵物。這種跨越種族的家庭成員，常常讓我體測人心裡的善良柔情。如同佛家常言：世間水陸與虛空，總屬皇天懷抱中。目睹犬兔斯有請，豈不心有戚戚焉。

朋友家門前有棵中空枯敗的椰子樹，某天我發現一隻五色啄木鳥從樹洞裡探出頭來，想來是剛剛喬遷不久的新住民。再過幾天，又來了一隻五色啄木鳥，二鳥同居，很快開始了育雛大業。這種美麗的小鳥還有個諢名，花和尚。據說是因台灣人覺得他們的叫聲很像寺廟老僧敲木魚的聲音。

經常看到兩隻花和尚風裡來雨裡去捕捉食物飼養幼鳥，又想起童年的那句歌謠：勸君莫打三春鳥，子在巢中待母歸。花是前世的鳥，鳥是飛翔的花。或者都曾是迦葉證道手中所拈過的清淨魂靈，流浪人間息羽聽經，與世俯仰。在大陸生活在鋼筋水泥的城市，發展中的工商業社會，讓人遠離了自然，對自然戕害殺伐，傷了自然等同於自傷。來到台灣方感覺到十方生靈的活潑美好。

朋友家種了一塊小小的草坪，沿街種了幾株松柏花旗木，竟也有了松若玉草如絲的意境之美。有台灣八哥築巢其上，秋風中萬木衰颯，卻也留得殘枝聽夜雨。偶爾肆虐的狂風吹落鳥蛋，被我撿拾，是十分奪目湛藍的顏色，比莫蘭迪色鮮豔，比知更鳥鳥蛋的藍更澄澈淵靜，更接近天空之神聖。惟願鳥巢中，那失子的八哥情侶安棲穩了！在台灣當一隻小鳥，畢竟是幸福的，是更加接近天堂的飛翔。

（牟曉麗／國立中山大學博士候選人，陸生）