無色覺醒》王丰：海峽中線？東沙返航？顯現兩岸關係氛圍？(圖/摘自陸戰九九鐵軍旅臉書)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第748集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「海峽中線？東沙返航？顯現兩岸關係氛圍？」

2020年10月15日，一架高雄飛東沙島的立榮軍用包機，被香港區管制中心拒絕進入飛航情報區，導致飛機隨即掉頭飛回，此事特別引發關注。針對該案件台灣與香港的說法並不相同，事情也逐漸成羅生門，不知事情真相到底為何。

2020年10月26日立榮軍用包機，補飛順利抵達東沙。不管那架立榮軍用包機發生什麼事。有幾個疑問，反而是我們共同要去思考，以及台灣的執政者，也要給社會大眾一個答案。比如說，我們之前也在吵，就是所謂的台灣海峽中線的問題，那是由美軍劃定的台海中線，目的在預設兩岸互不侵犯的假想中線。

美軍片面劃定中線，並非有正式簽署國際法協議歸屬。但為什麼兩岸要遵守1950年代初，老美設下的規矩。海峽中線、防空識別區，中國大陸是主權國家、世界經濟大國，台灣也自稱是主權獨立，為什麼美國劃線就要中國大陸及台灣遵守。

台灣如果向美國一面倒，而且走台獨路線，逢中必反路線，請問台獨怎麼會有東沙島，東沙島遠在南海，台灣是怎麼擁有東沙島的？

世界上領土的取得方式只有兩種，一種是戰爭的方式取得，另一種則是和平的方式。比如說遊牧民族去開墾，占地為王，以後變成國家的話，就是我們的領土，如此獲得土地就是透過和平方式取得；戰爭方式就是對外討伐，如彼得大帝和拿破崙等。

那請問一下，根據台獨人士認為的400年歷史，有哪一個領導者，是彼得大帝亦或是成吉思汗，帶領台灣人民開疆擴土。如果台灣搞台獨沒有這樣的人，那想請問台灣怎麼會擁有太平島，那太平島距離台灣千里之遙，台灣是如何取得的？還是天上掉下來的？

同理，人家金門馬祖原本隸屬福建，僅距離福建一、二公里遠，雞犬相聞、近在咫尺，請問台灣怎麼擁有金門馬祖，是偷的？還是搶的？還是怎麼來的？

光舉這幾個例子，東沙、太平島、金門、馬祖，說明台灣就是國民政府1945年抗戰勝利後光復，1949內戰後國民政府掌握這些地方，今天台灣才能控制這些地方。

台灣執政者應好好反思，假如兩岸心靈契合，兩岸一家親，兩岸關係好，自家人就不會有海峽中線問題、或防空識別區問題。我們到底是怎樣，才會上老美的當、受老美的騙。自家人兄弟鬩牆才會走到如今這個地步。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！