中共第19屆中央委員會第五次全體會議（簡稱「五中全會」）從10月26日起舉行四天，這是年度的全體中央委員最高層級的會議，此次會議聚焦在全名為《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要》（簡稱「十四五規劃」），對於從2021年到2025年的中國經濟與社會發展，凝聚共識，設定目標與執行大綱，並且將決議交付明年春天的全國人大與全國人民政協，成為國家施政方針。

中共的中央政治局委員全體會議每年召開一次，每屆大約會召開七次全會，根據過往的經驗，一中與二中全會聚焦黨內與政府人事的安排，三中全會聚焦經濟問題，四中全會以黨的建設為主題，而五中全會則議定下一個五年發展計畫。今年由於美國與中國關係丕變，又遭逢新冠肺炎全球肆虐的挑戰，美國總統大選發展兩黨互揭瘡疤，全球陷入空前極端對立的情緒，經濟與社會發展陷入伸手不見五指的迷霧，五中全會的召開，無疑具有高度的挑戰。

不過，中共黨中央顯然無畏惡劣環境的挑戰，今年五中全會不只要做成至2025年的社會經濟發展規劃，更提出「2035年遠景目標」。今年是中國經濟全面建成小康社會的重大里程碑，是鄧小平改革開放40餘年來最重要的總結成績，五中全會不只要完成未來五年社會與經濟發展的綱要，更要為未來30年的經濟發展格局定調，以更長期的眼光來規劃社會發展的戰略。

中共黨中央還有更為長期的規劃，明（2021）年中共將要慶祝建黨100年的黨慶，前總書記江澤民任內提出「兩個一百年」奮鬥目標，第一個100年已經在今年達成全面奔向小康社會，下一個目標設定在 2049年中共建國100年，因此，今年五中全會的十四五規劃，以及2035年遠景目標，與2049年的第二個100年，就形成一體連貫的短、中、長期國家發展戰略。

從2021、2035、一直到2049年的長期發展脈絡來觀察，今年五中全會所聚焦的議題，就必須為下一個30年的發展定調，國家主席習近平提出「以國內大循環為主體，以國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局」，應該是十四五規劃的核心主旨。

中國經濟改革開放從三來一補開始，歷經40年的發展，不只是取得全球第二大經濟體的傲人成就，在網路科技發展與新經濟創新方面，更已經是傲視全球的領先者。未來30年，中國不再倚靠出口外匯，以自身的經濟實力發展內循環，並且穩步向前朝向全球第一大經濟體的目標前進，無疑是中國國家經濟戰略的核心目標，因此將內循環的經濟模式研究通透，讓14億人的內部經濟血路暢通又有效率，在社會目標朝向全民普惠，收入均衡，在科技發展上持續拉大與競爭者間的距離，掌握尖端創新科技，成為內外合一的全球經濟強國，正是打造內循環經濟的實質工作。

中國計畫經濟從模仿亞洲四小龍起步，到今天已經完全超越四小龍，與四小龍國家的關係也從早年四小龍引進資金、技術、與海外客戶，翻轉成為四小龍國家最重要的出口與出超國，十四五高舉「內循環主體」的大旗，不只代表著國家自信與驕傲，更要藉著積極推動內循環，吸引最尖端的資金與技術進入大陸市場，提升產業價值鏈，並且大幅減少對國外關鍵零組件的依賴，全面發展自有尖端技術，以提高自給率的指標，打造以中國為主體的全球經濟新秩序。

這是人類社會從未有過的革命性思維，不過中國累積十三個五年計畫、前後長達65年的成績傲然，提供了十四五、2030年、直至2049年一路改革衝刺的底氣。而且，中國經濟發展經歷多次起伏，各方面的挑戰從未停歇，不過政府在改革開放的發展歷程中，仍然牢牢掌控著土地、財政預算等關鍵資源，從中央到地方國企也是經濟創造的火車頭，而且新興的網路科技公司，包括阿里巴巴、騰訊等領頭羊，都已經進入黨的掌控範圍，全國上下步伐一致，可以動用的資源與能量，堪稱世界唯一。

十四五規劃的推出，不只是宣示「十三五規劃」所提出的「供給側結構性改革」已經大功告成，更要帶領中國在科技創新、產業升級、尖端技術自主研發、打造全球能源與區域經濟的新格局等深化經濟體制改革的道路上高速前進，同時也將在完善養老與社會保險制度，進一步倡導綠色永續發展等社會層面的道路穩健前行。