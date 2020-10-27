美國總統川普在選舉最後階段主打拜登家族醜聞，電郵門和3個硬碟內容源源不斷被特定媒體洩出，被川普形容為來自地獄的筆電。不過，有一個國家看在眼裡卻提心吊膽，深怕捲入美國總統大選引起選後清算。

拜登25日接受訪問時表示，他認為目前美國最大的威脅是俄羅斯，北京是美國最大的戰略對手。攻擊他和杭特的黑材料，就是來自於俄羅斯。他沒有說的是，多個美國情報單位人員研判，電郵門很像俄羅斯的操作手法，媒體也爆料，川普曾經派輔選大將朱利安尼到烏克蘭蒐集拜登和杭特的黑材料，其中還從被美國財政部視為俄羅斯特務的烏克蘭國會議員德卡奇拿到了「抹黑拜登的資訊」。

當年烏克蘭素人總統澤倫斯基到訪白宮時神情怪異，民主黨當時已經開始懷疑澤倫斯基配合川普，開啟了通烏門調查，最後民主黨掌控的眾議院認為川普濫用總統權力，通過了彈劾總統川普。

烏克蘭看在眼裡，知道自己已經捲入美國內政紛爭，甩都甩不開。澤倫斯基不斷表示烏克蘭不想涉入美國內政。不過美國選舉最後關頭，拜登子杭特的醜聞相繼爆出，源頭都跟杭特曾在烏克蘭國家天然氣公司賺了很多錢有關，電郵門也集中在杭特為烏克蘭企業高層安排和時任副總統的拜登見面的細節，為川普陣營增加了攻擊力道。

拜登回擊的策略有二，第一指這是他和川普的競選，把子女扯進來很噁心。暗指川普子女也不乾淨。第二就是指責俄羅斯介入。不過，這一切看在烏克蘭眼裡，卻深感被加重擠壓。

原因就在於，彈劾總統川普的關鍵在於美國駐烏克蘭前大使在眾院的證詞，川普施壓烏克蘭存在「對價關係」，烏克蘭深怕拜登上台後撤銷對其援助，或是加大俄烏之間的矛盾，在俄羅斯加大對烏克蘭壓力時見死不救。