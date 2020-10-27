新冠疫情打亂全球體育賽事節奏，從東京奧運延期舉辦，到NBA及MLB季賽與季後賽都遭遇不可抗拒的亂流，但唯獨台灣上半年有率先開打的職棒比賽，下半年又有新職籃聯盟的成立，確實成了全世界的驚奇異數。

這場疫情，是不是能成為台灣籃壇絕處逢生的契機？由黑人陳建州領銜主導的P.League+聯盟，召集了原屬ABL東南亞職業籃球聯賽的「台北富邦勇士」與「彰化寶島夢想家」，脫胎自SBL超級籃球聯賽璞園的「桃園領航猿」，以及新成軍的「新竹攻城獅」，4隊準備在12月正式開打。

台灣走過20年沒有職業籃球的年代，當年CBA的輝煌與熱鬧，這些年成了SBL的場邊冷清，反倒是HBL高中籃球聯賽，以高強度的競爭張力，贏得了年輕人的眼球，連資深球迷都讚賞。

沒有太多星味，HBL的小球員們，是用在場上每一分每一秒的認真付出，來贏得所有球迷的認同。反倒是SBL老化與僵化的球風，球員競投三分外線卻又籃子不準，球迷只好用腳投票，造成SBL最慘時，整整一季只有55000人購票入場觀戰。

尤其過去10年，中國職籃市場風起雲湧，不僅連林書豪去年選擇在北京落腳，更長期磁吸台灣一流球員西進。大咖如林志傑，在浙江廣夏打了10年，田壘與曾文鼎等明星球員也都接連轉戰，這都造成台灣死忠球迷大嘆，無法親眼看到台灣球員的最佳職業表現。

如今這批「黃金世代」球員，都在生涯最終階段回流台灣，肯定也是P.League+開賽的號召優勢。如果林書豪返回NBA運勢不順，能夠讓他在富邦勇士與弟弟林書緯攜手作戰的話，台灣肯定能夠重新燃起職籃熱潮。

P.League+聯盟首場熱身賽，主場的新竹縣長楊文科，以及桃園市長鄭文燦都到場站台，加上前新北市長朱立倫與青年發展基金會連勝文也都到場力挺，看得出來大家都對新聯盟有很高的期待。特別是新竹攻城獅領隊，是由前立委許毓仁，與在地的悍創運動行銷公司，攜手號召了諸多竹科大老與大廠投入資金，大家肯定都希望拉攏年輕世代的心，為新竹增添運動風采。

新竹攻城獅首場比賽有超過8000位球迷入場，在品牌形象上完全比照NBA規格！就連辦尾牙比辦球賽更多的新竹縣體育館，也砸下1500萬經費改造，包括球員休息空間與防護室，這讓新竹攻城獅隊長吳岱豪第一次走進球場時，捏了下臉，確認自己不是在做夢！

除了林志傑等黃金世代回歸外，旅外新生代小將如高國豪，也在疫情後返台，加上大咖洋將加盟與歸化球員戴維斯，相信都是提升P.League+戰力的有利因素。畢竟職業運動能不能夠吸引人，還是要看在場上奔馳的球員，以及他們展現的精采球技與戰績。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）