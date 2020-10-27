國家通訊傳播委員會（NCC）26日全程直播中天新聞台換照案聽證會，主持人蕭祈宏委員只要聽到中天律師方伯勳聲明異議，不假思索就是「駁回」，赤裸裸的在國人面前踐踏程序正義，顯露權力之傲慢。

NCC為凸顯獨立機關特性，聽證會前連發3篇新聞稿，包括邀請神旺投資蔡衍明董事長親自出席聽證會，表面上要做到完全符合《行政程序法》，讓當事人有完整陳述機會。當蔡衍明親上火線說明，蕭祈宏一度打斷其說明，更誇張的是面對方伯勳就程序部分聲明異議，通通予以駁回，完全漠視正當行政程序之重要性。

沒有程序正義就沒有實質正義。憲法上之正當法律程序，所強調的就是行政機關不能球員兼裁判，必須遵守公正作為義務，尤其對行政程序之當事人或利害關係人，都有立即獲知利害攸關之事實及決定權利，當方伯勳代表中天聲明異議時，蕭祈宏就不能球員兼裁判的一律駁回。

大法官釋字709號解釋就明確闡述正當法律程序的重要性，其實質內涵就包括「受告知權」係憲法上正當行政程序之要求。因此NCC在聽證會前沒有提供中天有關7位鑑定人相關資料，會中也不容許中天即時提問，只由鑑定人單方質疑中天，明顯有偏頗。

離譜的是，方伯勳反覆提出希望能詢問的要求，始終未被受理，且7位鑑定人發言後先後離席，中天只要聲明異議就是被駁回，即使最簡單的要求案情摘要報告輔以PPT簡報，同樣被以不符程序，斷然駁回。整場聽證會漠視程序正義與對等公平原則，已淪為公審大會，NCC未來對中天換照所做出的處分還有什麼公信力可言？