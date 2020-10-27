中共高調紀念台灣光復75周年，全國政協主席汪洋致詞時，再度出現「地動山搖」的用語，引發關注。2015年3月，習近平曾以「基礎不牢，地動山搖」，強調「九二共識」的重要，兩者前後呼應，凸顯當前兩岸關係的緊張狀態。

不過自2016年民進黨再度執政後，蔡政府迄今不承認九二共識，兩岸關係固然大為倒退，至少就台灣社會的感受，兩岸並沒有到「地動山搖」的地步。更有專家注意到，5年前習近平說出「地動山搖」時，新華社通稿並沒有出現這幾個字，此次汪洋的講話，新華社通稿甚至整段話都沒有，顯示北京當局仍留有餘地。

雖然如此，眼前兩岸緊張畢竟是事實，否則蔡總統國慶講話就毋須放軟。這也凸顯「九二共識」這個辭彙儘管陳舊了，卻還沒有過時，仍是兩岸恢復對話的「通關密語」。只是面對兩岸新的形勢與台灣新的民意，雙方都需要針對它有新的認識，賦予它新的意涵才行。這當中最關鍵的，就在於如何看待中華民國的存在及其內涵的變化。

今年9月20日，汪洋在海峽論壇發表視訊致詞時，重提「願與台灣各政黨、團體和人士在堅持『九二共識』基礎上開展對話溝通，積極尋求共識。」接著國台辦連7天刊發「九二共識」答問系列，還原92年香港會談的過程，給人以北京希望回到馬政府時代「九二共識、一中各表」的印象，把去年1月「習五點」後消失的兩岸默契找回來。

問題當然不可能如此簡單。當年國共間所謂的默契，其實是「我講一中、你講各表」，北京並不承認「各表」，只是基於兩岸和諧需要，不去公開否認國民黨在台灣「各表」而已。如今民意與情勢都已大不同，連國民黨內部都對九二共識存有疑慮，北京如果希望台灣接受「九二共識」，勢不能不面對中華民國的存在事實，否則就只是自拉自唱而已。

然而我們也必須注意到，「中華民國」4個字在台灣，其意涵已經發生變化。一方面認同中華民國疆域及於大陸者，固仍大有人在，但也有越來越多人主張，目前的中華民國起於1949年、疆域只限於台澎金馬。一個極具象徵意義的場面是，今年雙十節許多獨派人士揮舞著中華民國國旗，和蔡英文政府一起慶祝國慶。他們接受的當然是從1949年在台灣落地生根的「中華民國」，而非1912年在大陸建立的「中華民國」。

這是中華民國內涵的轉變，它反映兩岸分離70多年後的政治現實，某種程度上可說是中華民國把台灣「統一」了。但其實早在1950年3月13日，蔣介石在革實院演講時就已說過；「我們的中華民國到去年終究隨大陸淪陷而已經滅亡了！」言下之意，來到台灣的已經是一個不同於過去的國家，雖然名稱還叫「中華民國」。今年10月10日當天，Google搜尋把中華民國的建立時間訂為1949年12月7日，也就是中華民國政權轉移到台灣的那一天，而非1912年1月1日，看起來似乎更加符合實際。

如果說兩岸因為存在主權爭議，所以需要「一中各表」的模糊空間；同樣地，台灣內部有統獨爭議，也應當有「一中各表」的彈性空間。兩種「一中各表」並存，看起來很不協調，卻更能反映目前兩岸與台灣內部的現實。

（作者為信民兩岸研究協會理事長）