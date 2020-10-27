陸委會前副主委趙建民根據8項指標表示：兩岸關係已經進入「準戰爭」狀態，兩岸應首重避險，否則「中華民國主權從地表消失」並非不可能。國民黨前立委丁守中建議：兩岸應以「一國兩府」模式，在相互承認現實的基礎上化解僵局。但淡江大學陸研所教授趙春山說：一國兩府不會成功，因為「民進黨不會承認一國，中共也不會承認兩個政府」。

趙春山是知名的兩岸問題專家，但他的這個論點卻有商榷餘地。先說「民進黨不會承認一國」。現在有人知道民進黨的兩岸政策到底是什麼嗎？蔡英文上台之初，曾經自我吹噓：她所領導的，將是「最會溝通的政府」；幾年下來，人們看到的，卻是「最會傳達上意的政府」。

這裡所謂「上意」當然是指美國。美國要蔡政府購買武器，不管是什麼型號，不論要價多高，蔡政府一律表示「非常歡迎」，連大氣都不敢吭一聲。美國要台灣購買萊豬，蔡政府三巨頭立刻在總統府一字排開，傳達「上意」，不敢有所違逆。蔡政府對美國百依百順，開始得意忘形時，美國立刻派國務次卿前來「弔喪」，蔡政府的外交部長也跟著公開宣示：「台灣不會尋求與美國建立全面外交關係」，一旦台海發生衝突，「台灣不會依靠美國介入」。

種種事實說明：蔡政府的兩岸政策根本是由美國決定的。民進黨承不承認「一國」，甚至要不要搞「台獨」，都是美國人說了算。曾經擔任過國安會秘書長的邱義仁之所以會說：「除非是瘋了，否則不會宣布獨立」，難道不是說給美國人聽的嗎？

再說「中共不會承認兩個政府」，這也不是事實。在馬英九擔任總統的8年期間，我被聘為總統府國策顧問，曾經組團跟中共智庫和涉台單位，針對這個議題，開了4次研討會。剛開始的時候，中共方面對於「兩個憲政體制」的主張還有疑慮，後來他們終於表示：「一中兩憲」就是兩岸之間的政治現況，除非「武統」，否則就得接受這樣的現實。

蔡英文上台之後，口口聲聲說要「維持兩岸現狀」，可是她卻從來不肯說清楚：兩岸之間的「現狀」到底是什麼？在美國政府的規畫之下，台灣已經給裝扮成一隻帶刺的「豪豬」，國防部也開始動員後備力量，準備聽候她的「總動員令」，跟中共「奮力一博」；兩岸關係終於給搞成了「準戰爭」狀態。

在韓戰期間，美國跟中共之間一直是「打打談談，談談打打」，雖然雙方處於交戰狀態，彼此之間的溝通並沒有中斷。現在兩岸已經進入「準戰爭」狀態，雙方之間卻是「田無溝，水無流」，溝通完全中斷。蔡英文自詡的「最會溝通」，到底是跟誰溝通呢？

作為台灣人民的一分子，在兩岸開戰之前，能不能麻煩蔡英文請示一下美國：蔡政府的兩岸政策到底是什麼？美國即使想叫台灣人民替他打一場「代理人戰爭」，總該讓台灣人民有點「知」的權力吧？否則台灣人民怎麼可能心甘情願「拿掃把跟老共拚」呢？

（作者為台灣大學心理系名譽教授）