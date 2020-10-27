一人被惡意指控殺人越貨，法庭找來7位不具司法官身分的個人審理此案，7人僅憑個人愛惡，瀏覽檢警送來、難辨真偽的卷宗，還沒有詰問辯方律師，也沒開庭，就逕自判了疑犯無期徒刑。這樣的法庭，這樣的宣判，是兒戲，是鬧劇，更是典型的暴民政治。

26日舉行的中天換照聽證會，正是這樣的一齣鬧劇，完全不具有正當性和合法性，更是台灣民主和新聞自由永遠磨滅不掉的恥辱。

聽證會的舉行植基於7位外聘鑑定人的鑑定，試問，通傳會是依據哪一條法律讓這7位鑑定人判定中天的生與死？只是因為通傳會的委託？通傳會可以將自身的獨立審判權交付給外聘的、不具備合法性的專家學者來取代自身的工作任務嗎？這樣的做法，與前述法庭找來不具司法官身分的個人來審案，有何不同？若說，7位鑑定人專業水準在通傳會7位委員之上，因而委託鑑定人代其行事，那麼，納稅人何須豢養尸位素餐的通傳會委員？

7位鑑定人不具合法性，專業水平也難服眾。中研院法研所研究員廖福特在會中表示，廣電資源稀有，應妥善分配管理，持續審查，「不是給予執照，就永久持有，換照審查時也要達標。」此說，一如台灣許多官員和名嘴民代，其廣電專業還停留在30年前的類比時代。數位時代，無線頻譜資源不變，但因科技進步，相同頻譜卻可「分割」出更多的頻道以供利用。至於衛星電波頻譜和固網有線的頻道，則較以往數以十倍、百倍計，哪裡還有廣電資源稀有的問題？何況，OTT興起，年輕世代樂彼(OTT)不此(傳統廣電)，何來資源貧乏？如今的問題癥結是頻道資源「氾濫」，優質內容嚴重不足。至於換照、審照，真正自由民主國家從未聞之，倒是專制極權國家還作興這套。

輔大新聞系副教授陳順孝專注於中天被裁罰次數及金額，是所有新聞台中最高者。日前，前通傳會委員翁曉玲已在媒體指出，「中天被裁罰的新聞，多與選舉有關，且集中於特定選前期間，其中是否有疑，值得探究。」翁曉玲此說，點破了「中天無罪、擁韓其罪」的「公開秘密」。不僅如此，翁曉玲還指出，中天獲獎紀錄不在同業之下，她主張換照審查應該好壞併查。陳順孝教授在校教學，遇有學生，小過不斷，但大功也不少，難道老師在打操行成績時，不應將記功嘉獎列入考慮嗎？

北大經濟系教授郭文忠表示，中天有75%持股是神旺投資，媒體報導可能受到大股東偏好影響。其實，國內有哪家媒體產業的股權不是集中於少數人的手裡呢？要避免媒體企業股權過分集中，最佳的辦法，就是讓媒體企業上市，讓股票可以在市場自由流通。而曾經擔任通傳會委員的郭文忠教授，既知此弊病，任內從未提出改革方案，如今卻回眸一怒，究竟為何？

至於公民參與媒體改造聯盟召集人林月琴、台權會副會長沈伯洋，則是赤裸裸地建議不予換照。沈伯洋還說，「新聞自由應有界線」，從中天股權結構，可見「有隻手可隨時伸進來」。沈柏洋或許忘了，在民主國家，新聞自由的界線，是新聞媒體透過一次又一次報導實務的爭議，經由最高法院或大法官來判決的，沒有哪個國家是由不具合法性的鑑定人來判定的。檢視通傳會聽證會的8項議題，豈止新聞自由，就連與產業政策、企業財務、國安五法相關的問題，通傳會和鑑定人都可以包攬在身呢！與其留意那隻隨時可以伸進中天的手，何不警戒那隻「隨時可以伸進各家媒體的手」？

由上簡述可知，所謂鑑定人的專業，不過爾爾，以至於聽證會專業含金量低，有若路人甲乙丙丁公審中天。民主政治，自由經濟時代，人民做主，人民才是媒體興亡的最終審判者。既然如此，何不放手讓廣電新聞頻道全面自由化？何不強制所有的新聞媒體公開上市？如此一來，省去許許多多換照審照的麻煩與爭議，新聞媒體的視聽大眾自會透過收視率和股價，來決定新聞媒體的生死大事，通傳會也可避免繼續丟人現眼。

數位時代，廣電資源豐富，審照、換照是極權專制國家幹的事。

（作者為資深媒體人，曾任有線寬頻產業協會理事長）