美國國防安全合作署（DSCA）日前宣布3項對台軍售案，中國大陸外交部發言人趙立堅26日表示，中方決定對參與對台軍售的洛克希德馬丁、波音防務、雷神等美國企業實施制裁。大陸這次為何大張旗鼓為了美國對台軍售而嚴懲3家美國軍火公司，恐怕並不單純。

過去，大陸也不是沒有對出售我國的美國軍火公司實施制裁。2020年7月因為承包對台愛國者三型飛彈延壽案而遭到北京制裁。該公司與美國政府在國際客戶的軍售上密切合作。這次是該公司第2次因對台軍售遭中方制裁。

這次針對3項軍售，大陸國防部、外交部及國台辦3個部門22日同時表態反對，大陸外交部當時也預告，中方將根據形勢發展作出「正當必要反應」。大陸國防部發言人譚克非稱，「挾洋自重沒出路，以台制華註定徒勞。」由此觀之，這次大陸大張旗鼓為了美國對台軍售而嚴懲3家美國軍火公司，應該是謀定而後動，有備而來。

至於北京為何以大動作表示對美國不滿，應是體察到美台戰略的轉變。長期以來，美國僅有限度地出售台灣以防禦性為主的武器，協助台灣防衛自己。川普總統以前的美國政府只是想把台灣變成一隻刺蝟，讓中國大陸在武力犯台前三思而行。

現在，「戰略模糊」並未變成「戰略清晰」，美國也無意派軍協防台灣，但是美國對台軍售卻有了從防禦性為主武器變成攻守兼備武器的本質性改變。美國國家安全顧問歐布萊恩最近表示，他鼓勵台灣多向美國採購武器，把自己變成一隻豪豬，並說獅子通常是不吃豪豬的。

美國對台3項軍售案：海馬士多管火箭系統、AGM-84增程型距外陸攻飛彈、F-16搭載的MS-110光電空照莢艙等，總值約18億美元，即使加上過去與未來的一些軍售項目，根本不足以威脅到大陸。但是，歐布萊恩的一番談話聽在北京領導人耳中，卻是別有一番滋味在心頭。

大陸認為，當台灣由「刺蝟戰略」變成「豪豬戰略」，不啻顯示台灣軍隊將由「小而美」變成「小而強」，由「以防禦性為主」變成「攻守兼備」。也表示台灣擁有更強大的自衛力量，意味著台灣在被大陸攻擊時，將擁有大的反擊力量。而且，當台灣由「刺蝟戰略」變成「豪豬戰略」，特別是台灣發展「不對稱作戰能力」與「後備軍人作戰能力」都進一步完善與強化後，台灣將擁有困住渡海作戰人民解放軍的能力。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）