中天新聞頻道的執照是否續發，最近引發各界關注。外界猜測此案背後的藍綠對決與派系謀略，這非本文重點，但是有不少討論意見都忽略專業，值得提醒。

舉例來說，有不少人在評論時，大談有線電視台是公共財、是稀有資源所以要妥善管制。光是上面的這一句簡單論述，起碼就犯了三個專業的錯誤。

首先，中天新聞台絕不是有線電視台，也不是有線電視頻道，而是衛星電視頻道。有些討論者連基本的事實都沒有掌握，以為在有線電視頻道播出就叫有線電視台，或許欠缺電視學的專業。

其次，「廣電三法」為無線、衛星、有線三個同中有異的廣電法，各自學理與審查基準都不一樣。依照過去的理論，無線電視台的頻譜最稀缺、普及度最高，應該最嚴格。相較之下，衛星電視要談頻譜稀缺，恐怕不太適合；有線電視更是如此。然而，一來，立法的實際規定未必符合學理；二來，新科技到來，頻譜與普及情況都已迥然不同。

更何況，把頻譜稀缺當成政府管制的學理基礎，美國聯邦最高法院早在1969年的Red Lion一案就指出有所不宜，建議FCC另外尋找更適合的理論基礎。但是至今欠缺理想進展。可見從學理來看，政府管制電子媒體的合理性仍有探討空間。

第三，很多人喜歡用公共財的概念來評論中天案。公共財是經濟學裡面的術語，強調的是具有非競爭性與非排他性的資源。筆者雖是廣電系教授，曾經發表過數篇TSSCI 論文談媒體經濟學。不少人把公共性跟公共財搞混了，尤其把公共財跟頻譜稀有放在一起講，欠缺經濟學的專業。

社會上有不少人討厭旺中集團，當年針對旺中購買中嘉案，還推動了「反媒體壟斷運動」。民主社會，意見多元，對於各種立場都應該予以尊重。只是當年運動與其叫「反媒體壟斷運動」，或許直接說「反旺中運動」更貼切。因為經濟學對壟斷（或寡占）有其嚴謹定義，最常見的是用價格壟斷來解說，也就是壟斷者可以隨意決定價格與產量。

當年就算旺中買下中嘉，離經濟學的壟斷定義仍非常遙遠。依照當年反對者的主張，擔心的或許是旺中一旦買下中嘉，可能會對非集團頻道的上下架造成不公平競爭，重點應該是不公平競爭，而不是壟斷。對於有線電視可能造成電視頻道上下架的不公平競爭，美國早在1992年通過的《有線電視法》就有相關規定，施行成效尚佳，可供參考。

中天案值得討論，建議各方更重視真正的專業意見，以免失焦。（作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授）