中天電視換照案聽證會，國家通訊傳播委員會（NCC）主持人拒絕程序正義，一再拒絕中天律師公平答辯的要求，似乎是在為了日後判刑預作鋪陳，連同為綠營的台灣民意基金會董事長游盈隆都看不下去，形容「跟40年前美麗島事件軍法大審場景比起來更糟」。有人形容這場聽證會有如公審會，其實更像是一場獵巫審判會，充滿了先入為主的成見和莫須有的罪名，和掌權者打壓媒體封殺中天的意向聲聲應和。當政治權力對砧板上的新聞媒體比畫著何處下刀時，台灣新聞與言論自由被宰割的過程已經啟動。

當過老闆的人都知道，如果想趕走不順眼的員工，麻煩比較少的作法是先作鋪墊，揪到犯錯就多記幾個過，考績連續打得很差，積累的火候到了，開除時就不怕對方提告，因為有平時工作表現惡劣的證據。現在NCC的作法就有點像，從2018年九合一選舉失利，就開始頻頻對中天開罰，部分與新聞品質不夠好、編輯台把關不夠嚴有關，但大部分與政治有關。其中中天基於尊重主關機關權責未提出訴願及裁罰確定案件只有5件，其他都還在行政訴願與訴訟中，說來5件的數字比三立還少，但聽證會上，NCC主持人及所請鑑定人，仍以中天裁罰過多作為指控中天的罪名，這和民間要惡意開除員工前的鋪墊像不像？

鑑定人提問完全外行

整個聽證會的流程，有如精心設計的演出，主持人與鑑定人似乎各自安排好了分工，論述方向完全一致，左打右攻陣勢完整。使用的是NCC提供的資料，而這些資料卻不曾先給被審判的中天一份，中天處於「盲測」狀態。這和司法程序上檢辯雙方各自提出論述，由公正中立的法官裁判完全不同。NCC帶著所請的鑑定人團隊對付中天，占了球員兼裁判的絕對優勢。有的鑑定人甚至提問完就走了，連中天的答覆也懶得聽，這樣早有定見的人還能公平鑑定嗎？中天的答覆不斷被打斷，難以暢所欲言，是程序上有意壓縮中天自我申辯的空間嗎？中天律師要求詢問鑑定人，第一位鑑定人回答第一個問題時，就接到條子，然後所有鑑定人都不再回答，改為日後書面答覆，這是在心虛什麼？一面倒的聽證算什麼公開、公平？

有些提問也完全是外行話，例如直播時老農口誤把「斤」與「噸」講錯了，中天2分鐘內立即更正，結果還是被罰，鑑定人說應查證後再直播，試問哪一個自由民主國家可以規定政論節目必須「先審後播」？這完全是另類的「何不食肉糜」，連電視新聞頻道生態環境都不理解，又有什麼資格對電視台指手劃腳？還有人問中天新進記者的薪水是否過低，但只要高於基本薪資，私人企業的員工薪資全屬市場機制，這又有什麼好挑毛病的？

還有人問編審是否看過中天的每則新聞，彷彿沒全部被編審看過就是內控不力，完全不明白在新聞編採過程中，從記者到主管，都有一層一層具有新聞歷練的人考量過濾，比較重大或有法律顧慮的新聞才給編審審閱，否則一天那麼多則，開畫展、房屋漏水的新聞也要編審看，不要說編審過勞，工時恐怕也會違反《勞基法》。重點在新聞的呈現不是假新聞也不違法，中間的編輯過程屬編輯自主，外行人真的不必管太多。至於政論節目的來賓發言、新聞內容的比重、評論的觀點，都屬於新聞自由的範圍，說起來，也應是國家公器NCC所應該保障、而不是凌虐的。

電視台寒蟬效應已現

一番馬拉松詢問下來，顯然NCC完全沒證據把中天和「國家安全」掛上鉤。有線電視網路稀缺性，更是私有財，沒有違法不經司法裁判不能予以剝奪，這是憲法與民法的基本原則，行政權不能膨脹到可以對一家民營媒體抄家關台。現在聲援中天的多是紙媒，其他電視台默不作聲，因為存亡續絕都在NCC手上，寒蟬效應已經浮現。綠營對中天的頻道虎視眈眈，如果扶上其他電視台補位，想必將再添友綠聲音，台灣也差不多要成一言堂了。

當年威權時代思想箝制言論封閉，許多人耗盡心血生命爭取自由民主，才有了我們如今自由開放的家園。當權者若傷害言論與新聞自由，必然會成為歷史的罪人。行政院長蘇貞昌不只一次對NCC震怒，主委嚇得趕快下台，繼任者果然聽命辦事。但風向變了，新聞自由是多數共識，蘇貞昌已成為最新民調中民眾最反感政治人物。蘇院長趁早收回控制NCC的黑手，救救自己的聲望吧。