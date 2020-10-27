存放於核四廠的最後一批核燃料於上周裝船運往美國，進行異地貯存，這項從前年中開始的8批次外運作業至此全部完成。經濟部捧著雞毛當令箭，把一個立法院經濟委員會審查預算案時的「附帶決議」執行得相當徹底，刻意忽視建議性質決議並無強制力、且未在院會審查與表決的事實，令人對這樣的行政效率不得不刮目相看。

為了有效運作核四從此再無燃料可用的訊息，在國際原子能總署嚴格的核子保安要求下，主事者仍讓核燃料外運的消息刻意走漏，甚至連出廠時間與裝船地點也都一併曝光。一連串縝密的操作後，終讓部分媒體及民眾對於核四燃料全數外運的解讀，傾向「核四重啟無望」，達到其一石二鳥的目的。

對於反核的民進黨政府而言，封存中的核四廠若是確定無法重啟，一方面可告慰其反核神主牌並安撫一向挺綠的反核團體， 另一方面更可藉以重擊明年8月28日的核四重啟公投。於是，一項已執行兩年的核燃料外運作業，非得炒作成核四重啟無望不可，即使異地貯存與燃料重製的所費不貲，也在所不惜。

針對核四燃料外運，經濟部起初所持的的理由是減少支出並轉賣獲利，強調可省下廠內保警、保險、保防視察等每年1.4億元的費用，5年內即可攤平6.9億元的外運處理費用；同時亦可在國際市場轉賣該批燃料，以減少損失。然而，過去3年的外運期間，所有必須支出的費用一毛也不曾少過，因為只有在燃料棒「全數運出」後5年，同時無需繳交額外保管費用的情形下，才可能攤平外運費用。

值得注意的是，今年內若仍找不到買家，那麼所有燃料必須進行細部拆解至燃料丸，並進一步研磨成粉末後重製販售，這一部分的處理費用粗估將近30億元。真不知經濟部所謂減少支出的算盤是怎麼打的？更誇張的是，核四近3000億元建廠成本將因停建而付諸流水！

民進黨政府不僅無視前年「以核養綠公投」近600萬民眾同意續用核電的多數主流民意，眼下又將黑手動到明年即將舉行的核四重啟公投，期間不斷以不實訊息營造核四難以重啟的氛圍，諸如核廢料無法處理、核燃料保固期已過等。事實上，核廢處理早有百項以上的國際前例可供依循；燃料保固延長僅須檢查無異後重新訂約即可。

總結而言，核燃料外運至美國進行異地貯存，對於未來的核四重啟並不會構成不可逆的威脅，重新採購訂製燃料即是解方。整起外運事件的關鍵是，當今政府在意識形態主導下的政治算計，不僅摧毀我國既有的準自產能源、危及能源安全，更毫不避諱地出手干擾明年的核四重啟公投。公投如果真是民進黨政府珍惜的民主價值，請不要迴避即將到來的民意挑戰！（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）