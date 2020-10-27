日本與英國在9月透過視訊會議宣布達成雙邊自由貿易協定（FTA）後，在10月23日在東京雙方正式簽署日本-英國全面經濟夥伴協定（The Japan-UK Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA），成為日本第18個FTA 。日本對外雙邊自由貿易協定中，除了日本與東協的協定外，均命名為經濟夥伴協定（EPA），日英協定冠上全面，顯見雙方對此協定的重視。

日英CEPA主要是以原先在今年2月生效，兼具廣度與深度的日本-歐盟EPA為基礎；而且在少數農工產品有較快關稅減讓的時程，另外在數位貿易，以及資料的自由流通方面，也更透明且開放程度也較高，日英協定稱為全面性可說是名至實歸。

英國雖然已經在今年年初正式脫歐，但與歐盟進行的後續談判進展不順，遲遲無法確定雙方未來的經貿關係。不過英國與其他國家的雙邊自由貿易協定進展很快，所以未來即使英國與歐盟分手後定位關係談不攏，但可由銜接原先歐盟對外FTA，再加上與其他國家建構新的FTA以為補強。

日英CEPA也為英國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）鋪路，日英CEPA附加的信件中納入日本支持英國加入CPTPP的立場，所以英國有可能成為CPTPP第一個新增會員。屆時CPTPP將不僅侷限在環太平洋區域，也將涵蓋屬於大西洋區的英國，影響力不容輕忽。

另外涵蓋中、日、韓等15國的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），將會在11月東協高峰會簽署，顯示全球區域經濟整合走向大型FTA競合的趨勢。

日本近年來積極推動區域經濟整合，日本可與全球第5大經濟體英國結盟，對日本是一大利多。再加上未來RCEP簽署後，日本與中國的FTA聯結也完成，日本在全球FTA網絡更加完整。

加強與美國經貿連結將是日本下一階段的重點，美日第一階段貿易協定雖然已經生效，但主要是由美國角度出發，為美國量身訂做，不但市場自由化僅有一小部分，而且日本讓的多，拿的少而受益有限。未來若是川普連任，日本會希望與美國進行實質FTA 談判，而非一直在美國利益中打轉。反觀若是拜登當選，日本會積極遊說美國重返CPTPP ，以完成其FTA另一重要拼圖。

日本過去由於顧忌國內敏感項目開放，在區域經濟整合非常被動，但是近年來日本採取開放策略。除了廣簽FTA外，為因應美中貿易戰及新冠肺炎，日本更是主動合縱連橫組成國際供應鏈聯盟，與自由貿易協定互補，以確保產業競爭優勢，日本已成為全球區域經濟整合亮點。

未來台灣面對大型FTA陸續形成下，挑戰更為嚴峻。加入RCEP 對台灣是遙不可及，不過台灣早就表達加入CPTPP的意願，也持續在做準備工作，但日本卻一直沒有明確支持；何時可以得到日本背書，取得CPTPP入場券，對台灣來說至為關鍵。（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）