無色覺醒》賴岳謙：泰國掀學運反政府！泰皇面臨權力挑戰！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第749集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「泰國掀學運反政府！泰皇面臨權力挑戰！」

2020年夏開始，泰國的街頭就非常不平靜，泰國皇室的權力與利益正面臨前所未有的民間示威抗議的挑戰，當然泰國政府內閣總理也不例外，同樣也要面對民眾要求改革與下台的壓力。

泰國目前的政治體為君主立憲制，但與別的民主國家不同，泰國皇室不僅有相當高的權威，在泰國政壇中也握有相當大的權力，通常在關鍵時刻具有巨大的影響與仲裁能力。

泰國是少數幾個有「冒犯君主罪」的國家之一。任何批評國王、王后、繼承人或攝政王的人，都可能得吃上數十年的牢獄之災。雖然該規定有涉及侵犯言論自由的疑慮，但前一任的泰皇蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）在泰國人民的心目中有相當崇高的地位，則顯少有人去討論。

前任泰皇蒲美蓬在位時間超過70年，任內有許多事蹟流傳在泰國人民心中。蒲美蓬幾度在泰國危難的時刻，為泰國人民挺身而出，與泰國人民共渡難關。曾經他還在自己的皇宮內，找來農業專家，培育優質稻米，並在成功了以後廣發種子給農民，由此就能看出蒲美蓬懂得如何獲得人民的愛戴。

且泰國每一次的政變中，泰皇只要出面，總是能夠穩定國內政局，泰國的軍隊也是效忠於泰皇，因此即便泰國數十年來發生過無數次的政變，也鮮少有大規模的衝突流血事件發生。

但現任泰皇瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）不同於他父親，現年67歲的瓦吉拉隆功在2016年正式繼位，當他還是王儲時，就給外界玩世不恭的形象，曾被媒體拍到他穿短背心，露出肚臍和刺青的不雅照片。

瓦吉拉隆功在泰國人民的心目中，不僅是醜聞纏身也不得民心，比起他泰國人民心中，更敬重的是泰國「長公主」詩琳通（Sirindhorn），但是由於泰國皇室有著「傳男不傳女」的傳統，因此在傳王位只能繼承給蒲美逢唯一的兒子瓦吉拉隆功。

泰國人民對他不滿的情緒也漸漸在心中滋生，直到新冠疫情爆發，當疫情開始在泰國擴散時，瓦吉拉隆功第一時間並沒有在國內穩定民心，反倒是帶著他的愛妃到德國的住所「躲避疫情」，消息流出後，民眾對泰國王室不滿的情緒也就爆發了。

泰國街頭聚集抗議群眾，起初是由大學生發起，要求泰國應該要修改不准討論王室的法律，以及要求對皇室和國會進行改革。起初並未有政治勢力介入，但隨著時間的演進，反抗的學生開始要求泰國現任總理帕拉育下台負責，和要求皇室資產透明化，這也等於是直接衝擊到泰皇的利益，直到現在泰國街頭仍有許多要求改革的群眾進行抗爭。

在現今的價值觀裡，身為一國之君的領導該如何獲得民心，以及能夠體恤民情都是非常重要的，現任泰皇瓦吉拉隆功如今正面臨嚴峻的挑戰，未來該如何會解危機，仍值得我們繼續關注。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！