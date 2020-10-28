寒冬已經降臨，新冠病毒肆虐再起，美國總統大選不但受制於大型集會的群聚感染，選前900萬人確診，逼近25萬人死亡，還有高達6,000萬以上的選民已經投票。選舉倒數計時的催票，效益並不確定、昂貴的政治廣告，因而未必比得上最傳統的「政黨」這塊招牌。

美國學者Schattschneider在1960年指出，鑲嵌在民主政治體制之內，「選舉」是領導人和公共組織界定公共政策替選方案，使得公民大眾能夠參與到決策過程的原則。基於投票人主權（voter sovereignty）的存在，以及政治環境的運作特性，比公司行號影響消費者，政黨對於政治市場裡面的選民，擁有更強大的影響力道。

回歸最原始的政黨屬性和政策，川普總統就在辯論會強調，民主黨如果執政，將不利於煤礦開採、石油生產、天然氣開發、以及頁岩油開採之產業發展和就業機會。而如同（共和黨）「減稅」和（民主黨）「加稅」的刻板印象一樣，能源產業政策「綠色」主張，「消滅石油/天然氣/頁岩油」，正是共和黨的川普總統嘗試在最後關頭，於特定幾個州「固本；翻盤」的重大政策指控。

在10月22日最後一次總統辯論會後，擁有現任優勢的川普總統，除了鞏固基本盤之外，也勤跑搖擺州的「拔樁」競選行程。美國總統的公開演說及擴散出去的效應，對於推動白宮的政策，以及提高政策在國會法案的優先性，有很明顯的政治傳播效果。也因此口罩和抗疫與保持社交距離，在這次選舉過程當中，意外成為政黨造勢場合的辨識標誌！

美國學者曾經在2009年與2011年，就所謂「政治行銷與利害關係人的參與」（Political Marketing and Stakeholder Engagement），提出17種政治行銷和政治公關的「利害關係組織」，比較特別的有三種：「政治上的反對者公民團體」、「投票那天的選民」、以及「投票過程裡面的選民」。

一語成讖，後三者在這一次美國總統大選，扮演極重要的角色。「投票過程裡面的選民」是已經提前投票和通訊投票的6千萬以上的選民，「投票那天的選民」目前則是兩個政黨最積極鼓吹、想要激出高投票率的衝刺重點，而「政治上的反對者公民團體」，也早從半年前以來就有形形色色的種族平權、以及兩黨相互譴責的激進左派和極右團體。

如果政黨是一項產品，則代理人就是該政黨的總統參選人。就共和黨來說，產品就是川普總統本人，而政黨的「意象」則是染病出院，參加全美各州的造勢活動，甚至說出自己「免疫」，剛好可以營造出超人般的英雄形象。

就此觀之，總統辯論會上的六個政策議題屬於「大策略」，而大選最後衝刺的選戰攻防，則是政治廣告和公關的場域。就州的層次來說，共和黨和民主黨幾乎是各擁半壁江山；美西的太平洋岸，從北邊的華盛頓州、奧勒岡州、乃至於南邊的加州，美東的紐約州，都是支持民主黨的「藍州」，中西部多數是白人居住的農業州，南方最大州的德州，則是支持共和黨的「紅州」。

但是，兩個政黨卻也各有隱憂。傳統支持共和黨的亞利桑那州，因為毗連加州和美墨邊界，愈來愈多的科技人士與拉丁裔選民，加上已故2008年共和黨總統參選人、麥肯參議員生前就大力批評川普，不准川普總統參加自己的葬禮，遺孀早就為民主黨參選人拜登加持背書，該州因而岌岌可危。而五大湖區工業重鎮的各州和美東的賓州，傳統上雖然支持民主黨，卻因為過去20年煤礦產業的沒落，製造業的產業空洞化，藍領高中學歷的勞工受害於產業轉型的失敗，美麗榮景的消失，又看不到未來的前景在何方，從而使得四年前素人從政的川普，在此「險中求勝」，成功當選。

此次大選的有趣之處在於：部分的「藍州」和「紅州」，都不再是那麼「鐵板一塊」；也就是說，人人沒把握，個個有希望的形勢，讓這次大選，顯得詭譎多變。此其中，最大的變數之一，莫過於投票率的提高，特別是關鍵各州的選民投票率，不到11月3日，雙方陣營都還是嚴陣以待。而東南的大州：佛羅里達州，退休族的白人多、拉丁裔選民多、古巴裔選民也多，擁有29張的選舉人團票，是前四大州（加州/德州/紐約州）裡面，唯一稱得上是搖擺州的州。

對於政黨的競爭與選舉，做為「產品取向型」的共和黨，呼喚政黨理念和政綱政策的支持者，堅持即使敗選，都拒絕改變政黨意識型態的理念。川普總統的特立獨行與商人從政，以具體的政策和政見去滿足選民的需求，決定政策的優先順序，此種「市場取向型」的選戰思維，則有其個人的風格。