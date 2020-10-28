11月3日美國總統大選就要投票，過去4年三方積極挑戰現狀，維持台海和平穩定共識已遭破壞，緊張情勢逼近「臨界點」，這恐怕不是美國選出新總統所能改變；民進黨政府過度依附美國，「親美仇中」意識、「聯美抗中」策略使台灣陷入險惡局面，需有大智慧領袖化解。

投票前夕敏感時期，美國1周內連續宣布出售台灣增程型距外陸攻飛彈、遠程精準火力打擊系統、F-16新式偵照莢艙及岸置魚叉反艦飛彈系統，總額達41億8130萬美元。中方立即採取報復措施，制裁參與對台軍售的洛克希德‧馬丁、波音防務、雷神等美國企業。依常理，重大外交及軍事決策應予以凍結，留給下一屆政府決定，川普政府已不計後果，先發制人。

同樣的，大陸國家主席習近平也不等美國選舉結果，先發表措辭強烈談話，為台海形勢及兩岸關係定調，同時預警美國政府及台獨勢力，關於台灣問題沒有任何妥協空間，大陸將不惜兵戎相見。習近平說，「任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土，中國人民必將迎頭痛擊」，誓言對侵略者「以戰止戰、以武止戈。用勝利贏得和平、贏得尊重。」

美國隱藏版的圍堵中共軍力策略依賴「三支箭」，首要為加強對台灣的政治與軍事支持，挑撥中共最敏感的領土及主權核心利益；其次是擴大在西太平洋的軍力展示，特別是台灣周邊海域及南海；以及爭取印度、日本、澳洲等友邦及夥伴建立聯合陣線，遏止中共擴張。台灣在美國的抗中設計內扮演了吃重角色，而民進黨基於長期以來的反中、仇中意識形態及台獨傾向，全面配合美國的需求，希望藉此能與大陸脫鉤，脫離中共壓力。

根據美國民調，民主黨候選人拜登維持穩定領先，但台灣最新民調顯示，仍有5成3的民眾樂見川普連任，顯然期望川普連任，台美關係可繼續提升，作為「抗中保台」的後盾。只是在多數美國學者專家心目中，川普的中國政策「徹底失敗」。川普的反中情結及蠻悍立場無法令中共就範，只是加深了敵意與衝突風險，台海一步步逼近戰爭邊緣。除非改弦易轍，川普的連任只會加速兩岸關係惡化。

拜登如能順利入主白宮，美國勢必重新設定中國政策，建立新的架構處理美中關係。拜登日前投書美國的中文報紙，肯定台灣的民主、經濟、科技與防疫典範，並承諾深化與台灣的關係。以當前華府政治氛圍，加強與台灣關係是兩黨共識，但民進黨將所有籌碼壓在川普及共和黨身上也是公開的祕密，甚至主動宣布全面開放美國豬、牛進口，做球給川普。如何修補、重建與拜登政府及民主黨的關係，將是民進黨必須先通過的測驗。

其次，民進黨一切以美國馬首是瞻，逐漸喪失了外交獨立自主權，台美關係其實已出現嚴重「重政治、輕經貿」的失衡現象，美國貿易談判署（USTR）長期以來懷疑、忽視台美雙邊經貿實質利益，雙邊貿易協定談判寸步難行，民進黨必須務實改善這些根本問題，等到明年新政府就職可能為時已晚。

拜登將持續對中國的強硬立場，建立盟邦及夥伴的聯合陣線，挑戰中國的強勢作為及人權紀錄，但也會在符合美國利益的領域與中國合作，包括公共衛生、氣候變遷、核子擴散等。因此，未來美中關係將是尖銳競爭中的合作關係。

理論上，美中關係改善應將有助於緩和兩岸緊張情勢。但是中共軍機、軍艦繞台，軍機進入台灣防空識別區，飛越台海中線已成為常態，美中軍力對峙不斷升高，台海現狀已難以恢復。另一方面，經過長期相互測試，中共領導人認為美國實力正在衰退中，美國是否會干預台海戰事已不足動搖他們的決心與信心。中共可能過度自信，低估美國的實力與決心，已成為三邊關係中的重大變數，這都是美國新政府及台灣難以迴避的問題。

未到最後關頭中共不會武力犯台，加上美軍可能馳援，已養成台灣偏安心態，但大家必須認清兩個事實，台灣問題並非和統或武統的「二元論」，中共仍有外交孤立、封鎖、在「灰色地帶」行動等手段，都可造成心理及實際衝擊；其次，美國的一中政策目標在處理兩岸關係，而非解決台灣問題，兩岸問題須由兩岸自行解決。

美國總統大選結束後，中美雙方將重新梳理雙邊關係，尤其民主黨若勝選，對中關係將出現較大調整，民進黨政府需做好前瞻布局。