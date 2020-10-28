香港特首林鄭月娥27日指出，11月開始將率先安排在大陸的港人，返港免14天隔離，讓兩地人員順利往返，對照台灣仍對大陸採取嚴苛的防疫措施和入境管制，形成鮮明對比。疫情已成常態，應尋求防疫、人員往來兼顧的方法，畢竟封島鎖國絕對不該是長久之計。

秋冬的第2波疫情，有捲土重來之勢，不過放眼東亞，特別是兩岸三地，控制相對穩定，大陸近期雖有山東青島、新疆喀什出現一些病例，但也很快控制，更展現超高效率完成對全區474多萬人的普篩。面對已常態化的疫情，各國都在思考推出商務泡泡、旅遊泡泡，讓人員能有序恢復往來。

台灣近幾個月來屢次輸出病例，但厲害的是總有辦法把責任撇乾淨，或是凸顯大陸防疫不佳。輸出越南、比利時，指揮中心認定確診者是在到台灣前就已感染；日籍女學生、泰籍移工、赴港台女，則「高度懷疑為偽陽性」；輸出菲律賓，稱對方給的答案很模糊，「無法理解」；幾天前3例輸出日本的病例，指揮中心再次斷定這是「偽陽性」。

台灣打算跟帛琉談「旅遊泡泡」告吹，有一說是帛琉對台灣防疫現況仍有疑慮，說白了就是因為沒有普篩，又頻頻傳出輸出病例，難免讓其他國家不放心。

兩岸防疫各自努力，也暗含角力。日前一位從江蘇返台的國人，即便二採陰性，指揮中心仍以「病毒量高」為由，堅持維持陽性判斷，然而最新進展卻竟是錯置了他人的檢體，不得已才將該台商自確診病例移除。山東青島全市上千萬人核酸檢測，全數陰性，陳時中酸「是一件偉大的事，但這是不可能的結果」；台灣多次輸出病例到上海，讓國台辦兩次公開稱台灣的防疫存在漏洞。可見兩岸沒有政治互信，也連帶影響到其他領域的信任。

台灣不能永遠封島，兩岸民間也不該一直阻絕往來，不少大陸媒體或企業的駐台人員，因無法輪替，已經困在台灣超過一年，台灣政府有必要正視大陸的防疫成績，與兩岸人員往來的需求，逐步解除入境管制。