「你需要有人教你過真正的台灣人的生活。」這是前段時間一個台灣朋友跟我說的話，彷彿是預言，這一次回台灣，我的生活確實發生了許多的轉變。

這一次疫情解禁回台灣，對很多陸生來說，遠程支付隔離旅館費用是一樁麻煩事。這位朋友用自己的信用卡幫我刷接近四萬的隔離費用，讓我出關後再還。

後來我的學妹遇到相同的問題，也請他幫忙代付，這小半個月，他已經無償幫三個陸生處理各種財務事項了。

台灣沒有我們熟悉的微信和支付寶，訂葛瑪蘭車票、高鐵票、網路購物等等，幾乎都需要用到VISA。「台灣學生會辦理學費卡，每個學期都能省一千來塊。」但我們申請學費卡有一點難度，這位前輩朋友便叫我去辦理中華郵局帳戶綁定的金融卡，這樣以後即使不在台灣，繳大筆的錢也不用那麼麻煩了。

▲學用台灣網購平台

從前我購買上課用教材，一般會先找學長姐借用，借不到再跟班上同學一起買，每個學期的書本費用真的不少，繁體字的書普遍比簡體字貴，更別提原文書了。

某天我突發奇想在谷歌搜索了一下所需要的書籍，結果出現了露天拍賣、蝦皮、TAAZE讀冊生活網路書店、博客來、露天寶書等網路購物平台，讓我眼花繚亂，正想著怎樣才能找到最實惠的價格，就看到了一個比價網站非常貼心地出現了，直接將各平台價格統整比對，很快，我就找到了幾乎是原價五分之一價格的二手書。

當時我還沒出關，就請朋友用他的帳號購買。還問他為什麼台灣的二手書名前都要加「老殘二手書」幾個字，他說這是一家網路書店的店名，噢，我還以為是台灣人厚道，都先把自己的商品說得很爛、免得消費者預期過高呢！

●八點到家等垃圾車

我現在借住在老師工作室的其中一間房子裡，這裡有廚房、衛生間、洗衣機、陽台，老師打算把手工皂教室開在這裡。

有一天傍晚，老師問我：「垃圾捆好放在門口了，八點前能到家嗎？」

從前住在陸生宿舍，不需要垃圾分類，後來搬出去，也是住在方便打工族和學生族的有承包垃圾處理服務的住所，因此，四年了，我都還沒有自己追過垃圾車。

我回老師，可以八點前到家，老師叮囑了我幾句，說：「可以問附近的叔叔阿姨，他們會教你的。」

在我住進來以後，老師就帶我到住家對面和鄰居的幾戶人家中去打照面，給長輩們介紹我是廣東來的學生，會住在這裡一段時間。

當天晚上七點多，我提著垃圾袋跑到對面的洗衣店內，兩位白頭髮阿北看看我，說：「八點十五再出來啦，它會響的啦（垃圾車會放音樂）！」

果然，一分不差，垃圾車的聲音在十五分準時響起，我趕緊跑出來看，這時巷子裡已經排滿了拎粉色袋子的阿公阿嬤了，垃圾車以每分鐘五米的速度前進，經過自己的時候，大家便以優美輕盈的弧度朝裡頭一扔。

我正要上前，結果隔壁家阿嬤看到我的垃圾袋，攔下我說：「啊你這個不行啦，你要用新北市專用的那個袋子啦！」

啊，丟垃圾還有專用的袋子？左鄰右舍都丟完了，剩我手足無措，我腦子嗡嗡的，今天扔不了的話廚餘會發臭啊，而且老師有交代……

這時，阿嬤大步流星，一把抓過我手中的袋子，趁大伙不注意（沒有這回事，大伙目光灼灼都看著）直接丟了進去！

哇咧，阿嬤你不是說……只見阿嬤拍拍手上的灰，淡定地朝我使了個眼色，意思是：「沒事，阿嬤罩你！」接著，阿嬤就拉著我走進她家，給我看具體的政府規定的垃圾袋長什麼樣子，給我看不同的型號，還給我指路，要去哪裡買。

後來老師跟我說，其實我的袋子也是新北市的垃圾袋，只不過是個頭比較小，顏色比較淺，阿嬤當時可能以為不是。

●成為郵局常客

陸生寄東西回大陸可供選擇的方式很多，除了常用的順豐，在學校郵局還有EMS大陸快捷、中華郵政公司兩岸速遞和大陸包裹等多種方式。

當時我打算寄三到五公斤的包裹回家，不曉得價位，便詢問櫃檯的阿姨，阿姨知道我是大陸來的孩子，長輩都非常照顧年輕人啊，阿姨就幫我在不同家郵政公司分別查詢，還幫我比價。最後還繞到外面來，拿了兩張單子給我說，這一家是八百五十多，這一家是八百八十，算是這麼多里面最優惠的了，你就可以按照自己心儀的時速，來自行挑選哦！

剛開學，又是大早上，郵局沒什麼人，旁邊的阿叔聽到剛才我和阿姨的對話，就跟我嘮嗑，說現在寄兩岸比以前貴了啦！因為吼，兩邊都要給你課掉一些稅，所以比較貴啦。

這位叔叔從我就讀世新開始，一直都在這，阿姨負責包裹，而這位叔叔的工作主要是資金存儲流動。我在世新的這幾年，所有取錢、存錢、轉帳、繳費幾乎是他包辦的，等待機器作業的時間，他還會跟我嘮嗑，說自己家孩子讀書遇到什麼狀況，最近話題變成現在年紀大了肌肉流失，你們年輕人吼一定不要熬夜不要貪吃甜食，要多運動才可以！

有一次去郵局，寄兩本筆記本給朋友，詢問櫃檯，阿姨問我「你裝好了沒？」我說我裝好了！結果我拿出來，她就說：「啊你不是說你裝好了？」我說是啊，用紙袋裝好了啊，阿姨才說，「吼不是啦，是要用專門寄紙質品的信封裝啦！」然後很耐心地教我買哪一種大小才合適。

在大陸習慣了一個字都不用寫，app下單，快遞員就在我所規定的時間上門取件的便利，無論是轉帳、付款還是提現，手指動一動幾秒鐘就搞定，但和我在大陸使用微信和支付寶不一樣，台灣大大小小郵局，光是資金流動去向不同，就分了好幾種來填寫，有郵政存簿儲金、郵政劃撥儲金存款單、儲金憑金融卡窗口提款單等等共七張。每一張都要填寫日期、姓名、帳戶號、對方帳戶號等等，而且還要區分大小寫……

當我走出郵局，想起上一次進郵局還是十年前在廣東，看了公益廣告，一腔熱血地寄衣物到偏遠山區希望小學，十公斤衣服收三十九元人民幣。當時的流程也是這樣，先詢問如何寄件，填寫地址，排隊，包裝，稱重，收錢，找錢，寄出。而我什麼都不會，是身邊的大人甚至老人手把手地教我。

▲懷念廣東老郵局

如今在台灣的我，從進入郵局開始，也是這樣，被這個空間裡所有的人有意無意地照顧著，包括告訴我封裝的膠水在哪裡，告訴我填寫哪一張表才合適……

便捷的生活方式固然幫了大忙，但是這樣重新學習如何充滿儀式感地寄出一份心意、寄出一份思念，也未嘗不可啊，何況在這個過程中，還有那麼多人與人之間親切的笑容和真誠的問候呢！

從此以後，我再也不嫌棄這種「老派」的郵遞方式了，我也甚至有點懷念在廣東的老郵局寄東西的樣子，貨櫃上展現的典藏紀念郵票、斜跨軍綠色郵差包的小郵差擺件、桌子上溫馨放置的各度數玳瑁老花鏡、紅色印章、計算器，還有用彈力線牽住的書寫筆，這不是我小時候跟大人去郵局時最喜歡玩的嗎！還有五彩繽紛的銀行宣傳卡片，小時候因為裡面印著很多卡通，總是每一家銀行都要帶走一張回去玩剪紙遊戲裝飾手帳簿呢。（待續）（廖小花／世新大學陸生）