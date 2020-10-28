我有一個夢，希望台灣真正的「獨立」。我所謂的獨立，指的不是拋棄現行的中華民國體制，另創立一個領土僅限於台澎金馬的台灣國，也不是加入聯合國或與世界各主要大國建交，這與現在的現實差距太遠。我所謂的獨立，指的是擁有「靠自己就能成功」的決心與自信。

近日美國大選如火如荼，而在半個地球外的台灣小島上，儘管許多人成日熱愛吹噓，強調全世界現在有多挺台灣，有多恨中國。但看到川普極可能敗選，許許多多的綠營支持者現正極度焦慮。影響不了美國人（許多台灣人只是因為《紐約時報》揭露反中的《大紀元》有假新聞之嫌，居然就跑去出征《紐約時報》…，但人家才不理你），就到旅台美國人臉書版面教訓美國人，或者教訓意見不合己意的自己人，比方媒體人范斐琪等。

這些行為，在在凸顯許多國人心智不成熟的一面。這些人或許在日常生活中面對自己的問題，願意與現實妥協。但在看待不會對自己生活起立即作用的公眾議題上，就顯得躁進暴衝。

美國「本來」就是一個會政黨輪替的國家，所謂會政黨輪替就是任何的政策都有人亡政息的可能。哪怕「今上」對你多寵愛，時間到了「今上」都是要駕崩的。也就是說台灣即便好運遇到一個非常挺台灣主權的總統，也都要做好他可能改變政策，或者下台的準備，不是嗎？

中國有句古話叫「窮人家的孩子早當家」，意思是指在家境比較差的人家裡，小孩子為了讓大人工作養家活口而無後顧之憂，需要早早幫忙各種家事，甚至工作貼補家用，沒有空間讓你耍任性。而這不就是台灣的國際處境？然而在歷次總統大選，民進黨把國民黨當中共代理人打的操作下，營造出一個完全脫離現實的虛幻感：夠凶夠嗆=台灣出頭天。這幾年又「好運」遇到一個非典型總統川普，一下子就自我催眠到好像全世界「永遠」都會反中。這就算了，還百般貶損過去的美國總統與民主黨，完全忽略了他們有重掌權力的可能。

現在前總統歐巴馬的副手拜登極可能當選下任總統了，才開始氣噗噗的貶損拜登，極大量引進美國小報及極右派媒體內容來自我安慰，說服自己惡夢不會來臨。說句不好聽的，其實「惡夢」本就遲早會來臨的，川普哪怕連任，4年後也得下台，到時候一樣是建制派回來重掌白宮，寄望美國總統永遠都這麼「川普」，實在太不切實際了。

我們台灣人好手好腳，能不能有「骨氣」一點，多靠自己一點？骨氣不是狂妄的喊台灣不必靠美國，台灣當然非常多地方需要仰賴美國，但台灣在亞太地區確實也是占據有優勢的戰略位置，美國斷不可能徹底放棄台灣，只是說支持台灣的程度不可能如綠營支持者所期待的那麼高。

坦白說，民進黨總說這幾年台美關係史上最好，但請問台灣有得到什麼實質好處？ 來的官員層級與馬政府其實一樣（蔡政府時代的衛生部長僅只是總統缺位時的繼位次序較前，位階並不高於馬政府時代來的環保部長），也未能簽署FTA。真正較有進展的似乎僅有出售武器，但這一樣也是賺我國人民的血汗錢。

台灣人真正收穫到的其實是「面子」，在川普的治下，川普本人或國務卿等高階官員，時不時就出來戳中國捧台灣，在網路世代的鄉民眼中自是爽到不行，也方便「大內宣」操作。但面子並不能當飯吃，今天肯給你，明日也隨時可以收回。

美國真正的主人，是3.28億美國人，他們有權力依據任何理由去選出他們青睞的領袖，而美國人關注的主要是內政議題，哪天真的選出一個替美國人謀福祉100分，但就是要把台灣送給中國的總統，也不是不可能，反正美國歷史上背叛盟國的紀錄也不只一次兩次了，這是2300萬人每個人都要審慎面對的。

「萬一美國不挺台了我們該怎麼辦？」、「是不是要繼續維持這種與對岸槓到底的路線？」、「是不是要謀求兩岸關係的緩和？」……。我們應該要營造一個健康的公共討論氛圍，讓全體2300萬人都可以自由自在的針對上述的問題，無所畏懼的說出自己的看法，理性的探討一條台灣可行的道路，而不擔心被罵賣台，這種腳踏實地的作風，才稱得上是真正的「獨立」，真正的愛台灣。

天助自助者，台灣2300萬人哪一天真正拿出骨氣，真正做好一切靠自己的準備，那時相信也會是上天拉台灣一把，讓台灣長長久久好下去的日子。願天佑台灣，堅持台灣人真正學會「獨立」的精神。（作者為網路媒體工作者）