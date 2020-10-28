國民黨這半年來為了爭取民眾支持，立法院黨團陸續提出許多吸睛的看法，力求擺脫「親中」的紅帽子，走向「親美」的所謂台灣主流路線，有些提議比民進黨還民進黨，讓民進黨得踩剎車。或許提議者以為國民黨在野，猛踩油門可讓執政黨頭痛，但國民黨是否想到會因亂踩油門而翻車？這樣的油門加速是否贏得真正支持者的掌聲？答案是否定的，因為國民黨重視的民調顯示國民黨排名仍屬後段班，國民黨智庫都做出民調落後差距被拉開的實話！

國民黨立法院黨團這陣子做出一些令人「瞠目結舌」的動作，包括支持民進黨立委醞釀的修正兩岸人民關係條例乃至於憲法，刪除「國家統一前」等字眼；廢除自己建黨時明列五權憲法架構的考試院、監察院，呼應民進黨的主張；提案要求美國與台灣建交、美國在台灣駐軍，搞得民進黨立法院黨團還需修正的保守一點；甚至乾脆想把中國國民黨黨名的「中國」拿掉，在斐濟外交爭議事件中大罵對岸是敵國，充分向民進黨看齊。

姑且不論目前國民黨立院黨團的主事者曾擔任民進黨立委，在民進黨處於醜聞低谷時退黨，在國民黨處於高支持度時入黨；立院黨團現今提出的「反中」的想法，究竟有無拉到選票？動輒說為了爭取選民支持，需要改變政治定位的選舉派，是否能提出證據說明這樣的做法，增加更多民眾支持？從選舉派重視的民調結果即清楚指出，答案是否定的。

坦白說，國民黨近期的民調不但未超過民進黨，而且還幾乎輸給成立未久的台灣民眾黨，即使是需要幫自己說話的自家智庫民調都做出，民調落後民進黨差距被拉開的不小心實話。這樣的結果已經明顯告訴選舉派，「反中親美」不但失去原有支持者的青睞，其他民眾與其支持山寨小綠，還不如力挺正統大綠，國民黨在網路上只淪為東施效顰的笑話。

國民黨可以參考自己的內部民調，2014年低谷以來的政黨支持度調查，是不是與中國大陸進行兩黨高層會見、國共論壇時的支持度最高？然後高支持度如大江東去的一去不復返？如此的結果就說明，台灣民眾要的不是只會跟隨民進黨加碼「反中」的小綠；不要支持猛買高價武器，還需要將台灣年輕人送上前線的「親美」小綠；要的是能用平等尊嚴態度應對中國大陸，可以真正維護兩岸和平，有效爭取台灣人民利益的「大藍」。

迷途知返是國民黨現今的當務之急，如果知道自己不應該再隨民進黨起舞，而是要站穩自己對台灣、中華民國、中華民族的兩岸正確定位，對於民進黨的許多無理行為就能有效反制，包括強烈指責關閉中天新聞台將嚴重傷害台灣的言論自由，則選民支持度可再度回春，不但符合選舉派的期待，更讓國民黨有機會重拾執政權，為台灣人民找回幸福未來！

（作者為中華兩岸新時代交流協會理事長）