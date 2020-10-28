儘管有很多人說；「注定一戰」、「終必一戰」，我始終堅定的相信中美不會真的打仗，除非雙方國家領導人完全失去理性，置國家存亡、人民死活於不顧，輕舉妄動的孤注一擲。兩千多年前的兵聖孫子就洞燭機先提出警告說：「主不可以怒而興師，將不可以慍而致戰」。

「注定一戰」是學者依古希臘歷史學家修昔底德所洞見的歷史模式，研究近500年來，16起類似的爭端中有12起是以戰爭結束。因此，以數學的或然率，認定中美必將一戰。

其實今天的戰爭與往日完全不同，中美都是核子大國，戰爭的結果是國家的毀滅，美國曾對中國喊話：「我的核彈頭，可以毀滅你好幾遍」；中國回應說「我只要毀滅你一次就好。」毀滅幾遍與毀滅一次都是一樣，中美領袖誰敢面對國家的毀滅？

一個巴掌拍不響，中國根本沒有爭霸的意思。中國大陸國家領導人習近平曾多次公開宣示：「永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍」，只求好好保住祖宗留下的國土，在「人不犯我，我不犯人」的原則下，善自經營一套「不對稱戰爭」的自我防禦計畫，任何想進犯中國領土的，必不能占到便宜。

美國經歷多次戰爭的拖累，國勢日衰，目前亦未必好戰，雖然兩黨都主張反華，但反華並不表示求戰，最感興趣的是推動「代理人戰爭」，鼓勵別人對華作戰，既不必動員美國子弟流血，且不須耗費軍費，並可藉「軍售」賺取外匯。台海、南海諸多機、艦活動，目的也只在展現軍事實力，鼓勵「代理人」信心與士氣，並不代表任何承諾。

美國已經是全球霸主，短時間很難看到對手，目前美國在意的是經濟發展、科技創新，特別是國際發言權。無奈美國卻要以遏制、打壓別人的進步，以求自己能繼續領先，沒完沒了的爭端，起點、根源都在於此。

中華文化的恕道精神：「己所不欲、勿施於人」、「己欲立而立人、己欲達而達人」，自己站得住也要讓別人能站得住，自己行得通也要讓別人行得通，這種修養和作風，才是解決問題的途徑。不過，中美文化不同，中華文化的恕道精神能得到中美共識嗎？ （作者為前退輔會主委）