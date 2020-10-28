NCC針對中天新聞台換照案舉行聽證會，過程極近黑箱作業能事，拒絕中天委任評鑑人參加，由官派評鑑人控制全場；主持人偏袒不公，中天提出4項權益主張，其中3項被駁回，現場提出14次異議，全數置之不理，民進黨早已預設立場，所謂聽證會只是浪費時間的過場秀。

依照憲法保障新聞自由的原則，NCC根本無權審新聞台執照，衛星電視頻道每6年審照一次應是例行公事，不能實質審查，NCC違憲在先。2018年民進黨敗選，行政院長蘇貞昌罵走當時NCC主委，由陳耀祥代理後，開始密集對中天內容開罰，如今又以處罰過多為理由不准換照，這不是先畫靶後射箭，故入人罪嗎？

聽證會上NCC邀請的7位鑑定人，反中天色彩鮮明，現場發言百分百符合NCC預設立場，中天要求4位傳播學者擔任鑑定人，卻被悍拒，由特定立場學者主控聽證會現場。未審之前心證已定，這樣的NCC可以信賴嗎？

更讓人質疑的是，幾位鑑定人的提問簡直是不食人間煙火，還有評鑑人詢問「談話節目不可以先做審查，延時播出嗎？」令人搖頭浩嘆。多數鑑定人申論完畢就兀自離席走人，不聽當事人答辯。這樣的鑑定過程，公平嗎？

難怪很多人認為，這場聽證會形同「公審」中天，台灣民意基金會董事長游盈隆更認為，聽證會比40年前的美麗島軍法審判還更糟糕，施正鋒教授形容「已到法西斯的前奏」。

這場史無前例的聽證會公開在國人面前，是非曲直人人皆可公評。如果行政院執意對付中天，民意的反彈就會像2018年的「東廠事件」，一路摧枯拉朽、直撲蔡政府而去。蔡政府就不要再唬弄民眾說NCC是獨立機關，自前任主委被蘇貞昌趕走，總統府安排特定立場的學者擔任委員後，NCC就是民進黨附隨組織了。

因此，遵憲守法是民進黨唯一可行的路。