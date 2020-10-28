近日，兩岸關係已走到了瀕臨攤牌的關頭。大陸國家主席習近平在紀念「抗美援朝」70周年的演講中表示，「當今世界，任何搞霸權、霸道、霸凌的行徑，都是根本行不通的，最終必然是死路一條。」「我們絕不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，絕不會允許任何人、任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以迎頭痛擊。」「中國人民已經組織起來了，是惹不得的，如果惹翻了，是不好辦的！」

儘管這樣的講話是過去40年來最強烈的警告，許多台灣人和海外華人仍然覺得這不過是危言聳聽，完全不必在意！一些台獨人士以為這不過是心理戰，只要有美國在，中共就是紙老虎，不必擔心戰敗。

但是民進黨執政團隊卻不抱此想，也不再安枕無憂。儘管口口聲聲「不想戰、不怯戰」，而且強調「主權、尊嚴」；也了解兵凶戰危，一旦擦槍走火，恐怕情勢不容樂估。因此，面對戰爭的各種準備也開始積極進行。

但是，在兩岸對峙的危局下，台獨陣營不斷「切香腸」、「觸底線」的行動卻停不下來了。於是，一些台獨支持者想透過修憲刪除「一個中國」、「國家統一」的前提、否定台灣光復的歷史事實，並企圖聯手印度抗衡中國。這是一列想停也停不下來的台獨建國列車，駕駛員恐怕再大的努力也難以轉軌易轍。

儘管蔡英文在雙十文告中已表現出和緩轉圜的語氣，但卻無力制止「台獨抗中」的整體趨勢，除非美國大選後新總統緊急煞車，否則也難以扭轉兩岸兵戎相見的危局。不過，美、台雙方都充分了解唯有冷靜降溫，才能降低決一死戰的風險。但迄今民進黨領導階層卻無法說服美方，她終將放棄台獨，美國大可放心。

9月下旬，以反中出名的美國參議員盧比歐表示，唯一能夠阻止中國對台動武的方式，就是讓中國侵略台灣的代價提高。美方該做的並不是協助台灣在全面衝突中獲得勝利，而是讓台灣有能力將軍事進犯的代價，提高到中國不敢侵略的程度。

但是，現在習近平明言「中國人民惹翻了，是不好辦的」。若聽從美方指令，繼續不斷加碼，購買更多高昂的武器，而一旦翻了鍋，白白犧牲的恐怕不會是美軍和軍火掮客，而是千千萬萬不幸的台灣老百姓。

怎麼辦？攤牌的時限將到，後悔已來不及，眼前無路想回頭！現在是817萬選民站出來的時候了，要求蔡政府趕緊找出調人、息爭止紛、轉危為安，並公開宣誓：一定會保障台灣民眾的安全、自由與福祉，並且簽下生死狀，絕不在最後關頭轉頭外逃。

另一方面，拒絕支持民進黨的選民也應向全世界宣示：堅決反對台獨，支持一個中國，讓台獨人士承擔自己應負的責任，絕不可殃及無辜、血流成河！

今年是大陸「全面脫貧、邁向小康」之年，「精準扶貧」是其中重要內涵。

兩岸同胞要積極發揮智慧，釐定「精準制獨」的戰略規畫和行動準則，讓「台獨與統一」各走各的路！每個人都應對自己的決定負責，認清自己的命運，這是生與死、和與戰的抉擇。

（作者為中國文化大學教授）