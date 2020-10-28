媒體報導，由立法院長游錫堃領導的派系「正國會」立委，持續針對修憲議題舉行記者會，不但涉及統獨議題，並宣告將於11月起，陸續舉辦「以台灣為名、與世界同行」等名稱的四場公聽會，驚動執政高層數度派人與游錫堃溝通，並緊盯正國會，就怕擦出「意外的火花」。

除此之外，代表正國會的立委陳亭妃10月25日亦公開表示，正國會的修憲版本與游錫堃沒有關係，未來的修憲提案也絕不涉及領土變更、統獨議題，呼籲朝野立委把握修憲時機。

修憲提案是否涉及領土變更、統獨議題，絕不是由正國會的立委們自行認定或說了就算，社會各界自有評論。因為根據正國會所提出且已達58位立委連署的憲法修正草案內容來看，包括將刪除憲法條文中的「國家統一」、「固有疆域」等字眼，並明定推動實質廢省，刪除省級機構相關條文；很明顯的，都是含有「去除統一」、走向「法理台獨」的政治意涵。

不只如此，正國會多名立委先前於9月底所召開的記者會中，所顯示的未來修憲提案內容也表明將會針對現行的國旗、國歌、國徽做檢討，亦即正國會認為「國旗、國歌、國徽應反映人民意志，透過民主程序以法律定之，增訂憲法增修條文第13條」。以上挑戰中華民國國家符號的修憲企圖也都說明了正國會的修憲提案動機並不單純。

當前兩岸正處於草木皆兵的軍事緊張關係，尤其近1個多月來，中共各式先進戰機更頻頻跨越海峽中線的此時，執政的民進黨實不宜再為兩岸關係帶來任何的變數。換言之，部分執政黨立委不顧台海安全，仍執意提出可能會刺激北京政府，並挑起兩岸政治敏感神經的修憲提案，其實是踩踏「修憲紅線」的危險作為，也會嚴重陷蔡英文總統於不義。

今年雙十國慶，蔡總統演說時曾公開表示，「面對兩岸關係，我們不會冒進，也會堅守原則；我們有決心維持兩岸的穩定，但這不是台灣可以單方面承擔，而是雙方共同的責任。」除此之外，蔡總統亦強調，現階段兩岸當務之急，是本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方。據此，未來兩岸應往改善關係的方向進行，而不是再製造衝突與對立。

總而言之，近來民進黨派系正國會積極舉行記者會，並正準備11月開始的多場公聽會，主要目的就是未來在立法院能推動政治性的修憲，把憲法增修條文的前言「為因應國家統一前需要」等字眼刪除掉，尤其希望台灣成為一個「正常國家」。但以上蓄意的修憲作法，不只不能為兩岸建立互信，更會讓兩岸愈走愈遠，且可能對台灣的國家安全帶來極大的戰爭風險。（作者為宏國德霖科技大學講座教授）