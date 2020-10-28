美國於27日宣布出售100套岸置魚叉反艦飛彈系統給台灣，這是川普政府第9次對台軍售，也是1周內兩次對台軍售。另根據路透報導，國務院已非正式告知美國國會，將售台灣海上衛士型無人偵察機（MQ-9B）4架。

此次軍售的100套HCDS魚叉海岸防衛系統及相關裝備共23.7億美元，包括400枚RGM-84L-4魚叉二型水面發射飛彈及4枚練習彈，411個彈箱，100組魚叉海岸防衛系統發射運輸車，25部雷達車等。

最值得注意的是此次出售的魚叉飛彈與我海空軍目前擁有的飛彈均屬同一類型，並不是前年美國提供給芬蘭的RGM-84Q-4 BlockII+ER 增程型，所以美國的中共軍事問題專家費學禮稱這批飛彈的射程可能僅及130～150公里。這樣也與雄風二型攻船飛彈概等，期盼的攻陸，僅掃到些許海岸港灣而已，沒有什麼值得驚訝的新增功能，也不必強調他的抗電子干擾能力強，在雙方未接觸前，電子作戰都是謎，怎麼可能知道可以克服共軍的電子干擾能力？

如果要問我，獲得這批岸置機動攻船飛彈對台灣防衛作戰是否有助益，我必須說當然有助益，但絕不可能如境外媒體報導的「台灣官員說，相關軍售有助島上在5年內，達到消滅半數來襲解放軍的目標。」這位官員老實說過分樂觀了，極可能完全沒有接觸過「對抗性的實兵演習」，戰爭是相對的，絕非單方面扳手指算出來的。攻船飛彈射程都是超視距，茫茫大海舟船成百上千，敵、友、中立，完全不明，哪一個可以執行飛彈攻擊？而需要從海洋監視起建立一系列如目標尋獲、目標確定、協同攻擊等鏈路，不要說缺一不可，只要一個環結弱勢，就會造成全盤失誤。

台灣海軍過去在中科院協力下已經建立完善、多重複置的目獲體系，對飛彈艦、飛彈艇、飛彈車等協同運用都在設計中。

近期國內人心被炒得高度亢奮，看到魚叉飛彈馬上就想到是增程能攻擊陸地的攻擊性武器；看到即將獲得4架MQ-9型無人機，就馬上想到是襲殺伊朗蘇萊曼尼將軍的「死神」。正式公布後一切都清楚攤開，不需要那麼急躁。

魚叉飛彈用於制海，關鍵在敵「先期作戰」並沒有完全摧毀所有支援他的指管與目獲體系；4架海上衛士型無人機並不能殺人，但如果能用於大海域的監視掌控，將有利於建立完整的作戰全景，進而使聯戰中心能有效遂行戰場管理，甚至監控攻船飛彈之運用。

（作者為海軍退役中將）