農委會與衛福部相繼公布行政命令，開放含萊克多巴胺的美豬進口，引發國人的食安恐懼。故有地方自治團體，如台中市，就通過食安自治條例，並明文規定豬隻的萊克多巴胺之零檢出及相關罰則。行政院則以零檢出的規定可能牴觸中央法規，而發函各縣市政府說明。

只是各地方自治條例為食安的嚴格把關，真有違法、違憲嗎？

對於食用豬肉，到底可用哪些藥物，無論是根據《動物用藥品管理法》或《食品安全衛生管理法》，都是授權由主管機關，即農委會與衛福部以命令為補充。而關於動物飼料添加物，於2012年9月農委會所頒布的行政命令，雖仍禁止乙型受體素（-agonist），但開放外國牛使用萊克多巴胺，到了今年又再增加外國豬，並自明年1月1日生效。

惟在法律未授權主管機關，可為區域禁止或允許的情況下，竟以行政命令開放外國萊豬進口，卻仍禁止國內飼養的豬隻使用，就逾越了法律的授權範圍，也有違平等對待原則。若堅持國內豬隻不能使用，是基於人民健康的考量，則為何外國豬，尤其是美豬使用萊克多巴胺，就一定不會對人體造成傷害呢？

故面對如此重大的食安議題，立法院不能自廢武功，而必須嚴格審查主管機關命令的合法性。只是對美豬命令的審查，雖正在立法院進行，但根據《立法院職權行使法》第61條，審查命令的期限為3個月，期限一到未完成，視為已審查。故在執政黨立委過半下，可以想見，即便反對黨全力杯葛，實也是拖延時間，而無法改變或廢止行政命令。

而在很難期待立法院扭轉主管機關的恣意決定下，最終為人民健康把關者，就只剩下地方政府。故地方自治團體，若由議會通過食安自治條例，並一視同仁，即無論是外國豬、本國豬，都禁止萊克多巴胺的使用，既符合法律的一致性，更可為國民的健康把關。

依據憲法第110條，有關地方衛生管理事務，亦屬地方自治事項，地方議會通過食安條例為管理，就與中央通過的法規範具有相同地位，實無誰高、誰低之問題，何來違反中央法規之虞？

根據大法官釋字第738號之精神，就人民生命、身體、健康權等的維護，中央法規所訂定的安全標準，應只是最低保障，這不排除地方制訂更嚴格的標準。故地方對於萊豬檢驗所訂出的標準，既對國內豬、國外豬平等看待，也具有憲法的正當性。反倒是中央所頒的行政命令，因有逾越法律授權之疑慮，也不為人民健康把關，實更該被檢驗。（作者為真理大學法律系所副教授）