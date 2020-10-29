梳理任正非的經歷，我們會發現一個字貫穿了任正非當兵前的人生歷程─「餓」。任正非也說：「我與父母相處的青少年時代，印象最深的就是度過三年天災的困難時期。今天想來還歷歷在目。」饑餓，不光發生在任正非一家，這是一次遍及中國的巨大饑荒。沒有經歷過那個年代的人，無法理解當時整個中國就是一張巨大的、嗷嗷待哺的嘴，一刻不停地喊著「餓，餓，餓」。

創傷後壓力症候群

大饑荒給那一代人留下了極其深刻的心理創傷，那些僥倖存活下來的人，多年之後回憶起大饑荒，仍然掩飾不住內心深處的恐懼。這之後，「四清」、「文革」到來，中國再次天翻地覆，信仰、理想、道德、法律、倫理都被顛覆了。沒人能夠倖免。任正非的父親也被打倒了。正是他在國民黨兵工廠這一段經歷，給他們一家帶來了說不清楚的麻煩，屢次遭到迫害。任正非兄妹共七人，全靠父母微薄的薪資過活，毫無其他來源。兩三個人合蓋一條被，破舊的被單下鋪的是稻草。

迫不得已，任正非一家只能實行嚴格的糧食配給，保證人人都能存活。不這樣做的話，總會有一兩個孩子活不下來。家裡窮得連個能上鎖的櫃子都沒有，糧食就用瓦罐裝著，任正非也不敢去抓一把偷吃，而是自己用米糠跟菜和一下，烤熟吃。

任正非在華為多次高喊華為「活下去」，並以「活下去」作為華為的戰略，應該就是起源於此。

經歷過大饑荒和「文革」的人，往往心理上會有巨大的幻滅感，內心深處藏著對「失去」的深刻恐懼。他們有著極度的不安全感，即使「文革」已經結束，整個國家已經轉為改革開放，這種「不安全感」依然揮之不去，帶有創傷後壓力症候群的某些特徵。

過度的「折騰」，讓很多人對未來並沒有積極的期待，他們努力工作，實現個人價值，累積財富，只為了保護自己，讓自己未來免於遭受衝擊。

這是中國延續了幾千年的「饑餓基因」再次的進化。他們透過奮鬥，獲得物質這層外殼做保護，但饑餓的恐慌早已深入骨髓，在潛意識裡不斷對他們發出信號：其實你們依然是食不果腹的一無所有者。

相當多人在災荒中沉淪了，自甘墮落，有的變麻木了，只有少數人走上了一條「破而後立」的路，叫作「創傷後成長」。

「創傷後成長」，指的是一部分人在創傷後，個體發展出了比原先更高的適應水準、心理功能和生命意識。也就是說，不是所有經歷過創傷的人都會變成一攤爛泥，用餘生反覆體會創傷，難以自拔；有少數人可以將創傷轉化為磨刀石，進而成長為「強人」。所謂艱難困苦，在磨難中成長、成功，這類人在「文革」後逐漸成為社會的中流砥柱和代表人物。

滑向崩潰的邊緣

而「創傷後成長」帶給任正非的，並非簡簡單單的奮鬥和抗爭。他學會了如水般，彈性地、靈活地面對生活的挑戰，而不去做無用的抱怨，更不執著於那些準則和律條。他似乎在人生態度上得到了昇華，但通透之後便是淡漠，很多事物對他來說不再重要，他也放棄了對美好生活的一些感受。

我們在任正非的多次談話中，都能看到他對於未來抱有謹慎的警惕態度。

他是一名悲觀主義者和奮鬥者的結合體。在某些方面，任正非很像古希臘的悲劇英雄，然而超然於上的是，這是一種悲壯的樂觀。

受父母的影響，任正非在孝道方面是個非常傳統的人，而他的父母也是傳統的中國父母，恨不得把所有的愛都給孩子，自己寧願吃苦也要先考慮孩子。這種傳統的愛在新時代可能發生了轉變，但我們仍能從中感受到親情的溫暖，這也是中國文化能延續幾千年的關鍵。

父母對於任正非創辦華為有著很大的影響。

華為剛成立時，任正非請教過學經濟的父親，公司該怎麼經營。父親說，民國年間，大老闆出資，但是大掌櫃和團隊得五五或四六分紅，如此才可以攏得住人。

於是任正非就把絕大部分的股權分出去，人人持股，自己只留下一．四%。傳統經營合作的思想，經歷了「文革」的摧殘，彌足珍貴。

父母離世，從今而後，人生奮鬥的意義何在？

父母一生勤勞守本分，還是意外去世了，任正非每天工作十幾個小時，一身傷病。抑鬱症、癌症、手術、外在的壓力，讓任正非喘不過氣來，無力控制公司滑向崩潰的邊緣。

其實，這樣的企業家不止任正非一個。

曾有人針對二百四十二位創業者進行調查，其中四十九%的創業者都有不同程度的心理疾病，比例最高的是抑鬱症，其次是專注力失調以及焦慮症。

陳天橋（瀕死）、李開復（淋巴癌）、徐小平（抑鬱症）、張朝陽（抑鬱症）、毛大慶（抑鬱症）、侯小強（抑鬱症）……這個名單可以列出長長的一大串。

這就是中國企業家所要承受的壓力和付出的代價。外人只看到了企業家的風光，卻看不到他們為之付出的代價和背後承受的壓力。

「人要經歷一個不幸的抑鬱症或自我崩潰階段。在本質上，這是一個昏暗的收縮點，每一個文化創造者都要經歷這個轉捩點。他要通過這一個關卡，才能到達安全的境地，從而相信自己，確信一個更內在、更高貴的生活。」黑格爾描述的這個關卡，頗像「費米悖論」中的「大篩檢程式假說」，是一個可以讓人脫胎換骨但又痛苦無比的階段。

無論如何，任正非挺過來了。他終究還是鐵打的任正非。（系列完）