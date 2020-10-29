我搬進來後，老師帶我去量販店採購。老師幾乎是徑直走到需要的東西面前，拿了就走，「我們以前來，都是瞎逛，結果不需要的東西買了一堆，後來就知道了，要買什麼提前想好，這樣又快又避免買錯。」

我們買了一大桶廚房用油，二十四包的抽紙套裝，溫泉蛋，豆腐，黃油，起司奶酪，羅勒蒜香豬里肌肉等，買大分量的食材回家，老師教我如何分裝保存。

我問老師為什麼不買瓜果蔬菜，老師說在這裡買太貴，去附近的菜市場買就好。我又問老師，堅果在哪裡買比較好？老師說堅果要在早市買，價格差很多哦！

老師又帶我去附近的全聯買促銷的雞蛋、優格、4.5公斤裝的洗衣粉。在冷凍櫃前，老師告訴我平時可以留意促銷活動，例如這盒雞蛋，就比平時少了十二元。

有一天我經過捷運站附近的一個夜市，買了一盒蔬菜，第二天跟老師去福和市場，發現一模一樣的，才二十塊呢。

跟著老師買了一個禮拜後，我才知道大學生日常開銷其實可以更少的，這些都是父母的辛苦錢，我們只需要稍微注意就能節省下來，何樂不為。

●跟著大廚調配醬料

這棟樓裡住著一位叔叔，他是老師的弟弟，一位職業廚師。中秋連假老師全家在這聚餐，由叔叔掌廚，我們飽腹美餐一頓！大家對叔叔調配的牛排醬料最讚不絕口。

當天剩下的醬料冰凍保存，接下來幾天我自己下廚時發現，無論是披薩、荷包蛋、起司焗飯、炒時蔬，只要有叔叔的醬料加持，通通變得超級美味。

老師便和叔叔商量，請他教我們做這一款萬能醬料，叔叔毫不吝嗇，傳授「祕法」。把熬好的橙紅色、粘稠醇香的醬料分裝好放在保鮮盒裡，接下來的大半個月，我做飯不用愁了，橫著炒豎著炒，都一樣好吃！

以後還可以自己動手做醬料，用高湯、鹽、醬油、醋等，按照喜歡的口味和比例，調懶人必備的「萬能醬料」。從外食族，到自己搞定每一餐！

自從開始下廚後，路過菜市場都會停下來比比價格，在柴米油鹽中多留一些心眼。今晚經過夜市，看到了像鑲了花邊的小黃瓜一樣的東西，我問說這是啥？

賣菜的小哥太忙了答不上來，旁邊同來買菜的阿姨很耐心地向我解釋，「這是翼豆，就是翼啊，龍的那個翼！」啊？見我疑惑，阿姨還用手比飛翔的姿勢。「你看嘛，它這個飛起來像翅膀一樣！」「那這個怎麼吃啊？」「用來切塊炒肉絲很讚喔！」

正好是要做晚餐的時間，我立馬心動，趕緊買了一盒，要走時，阿姨還不忘提醒我，「記得去掉絲喔！」

當了三年大學生，三年外食族，突然發現自己做便當好健康好省錢好安定，自己做飯的過程真的感覺「踏踏實實的生活著」，來自遠方的留學生，如果開始自己買菜做飯，而不是匆匆外食，就會開始對這片土地產生諸多的眷戀，至少我的內心，這份情感正在悄悄地破芽。

●春風化雨良苦用心

學校的老教授常邀請幾位陸生到家中小聚，那天洗碗後，我隨手把瓜皮一丟，教授爺爺看到了，輕輕地告訴我：「台灣人在這些地方比較注意。」彎腰把瓜皮撿起來。

我當時很難為情，沒想到他拍拍我：「就慢慢學吧！」語氣平和慈悲，只怕傷了我的自尊：這麼大的人，連這點小事都做不好。才想起來，三年來，沒人說過我垃圾分類做得不好，而我在珠海也完全沒有這個習慣。

這不是文明不文明的問題，教授爺爺沒有把這個視為我的錯誤，也沒有認為這關乎道德高低或人品優劣，而是希望我意識到，到了哪裡，就要配合當地的生活方式，而不是順著自己的習慣來。

一件小事，教授爺爺像家人一樣叮嚀，是春風化雨良苦用心，在自己人這倒是不要緊，是怕我到時候出門在外，這些習慣惹人不悅，會對我不好。

●為人處世的細節

這一次搬家，離開同住近一年的室友若莓，我們都很不捨得彼此，視訊談到這一決定的時候，兩人都自動避開鏡頭的窗口，因為都閃到一邊抹眼淚去了。

中秋節，我跟著若莓回到了她的老家宜蘭，她知道我想體驗一次中秋家庭式烤肉，可是她們家今年太忙沒有要烤，她就找到了自己國中的好朋友，說對方同意了，願意帶上我一起！

烤肉當天下午飄著小雨，若莓騎著機車來載我，我問待會會不會經過伴手禮店，我想要給阿公買一盒酥餅，若莓載著我先停在一家刨冰店，買了七盒雪花牛奶冰，她說這是她媽媽的最愛。買完給阿公的餅乾，我們就前往若莓好朋友家。

快到的時候，我才發現，哎呀我忘記給這位朋友家帶東西了，可是去吃烤肉，我又沒有買食材、也沒有帶器具，完全吃別人的誒，真的很不好意思。

結果我們一到朋友家，若莓就把牛奶冰遞給朋友，說：「這是廖小花買的，要給你們吃。」當下我非常震撼，又非常感動，我想就若莓對我的瞭解，她早就猜到我可能會忘記吧。

這些綱常倫理、為人處世的細節，我和她同住的日子裡，真的默默地學了很多。時刻替人著想、時刻想著他人的需要，為人做下一步的打算，讓人如沐春風、賓至如歸，這是我切實地在這片土地上生活，在很多台灣人身上看到過的特質，也是最溫情的地方。

▲我在那兒生活過

我開始用當地的金融卡，垃圾車到來的時間會催促我回家的腳步；我開始留意菜價和米價，超商的促銷會讓我提著購物袋不自覺地在路上雀躍哼歌。

我開始使用慢節奏的郵局來處理金融和收寄物資，親手做的便當讓我感念糧食的珍貴，體悟粒粒皆辛苦；我開始學習台灣人的為人處世方式，不留痕跡地讓人感受到溫暖和幸福……

我的簽證上，賦予我來台資格的表格中寫著幾個字，「赴台就學」，就學，這是我的目的和任務，因此，我總提醒自己，台灣不是最終目的地。從前的我步履匆匆，心境飄忽不定，總是患得患失。而如今的我，學著過和當地人一樣的生活，把自己沉入這片島嶼，深深地浸泡於其中，我去聽她水面以下的呼吸，去感受她土壤之下的震動。

我依賴她、喜愛她、受她的饋贈與包容、感念她的恩情。台灣不曾改變，改變了的是我自己，要和這片土地發生什麼樣的連接，也取決於自己。

四年了，我才終於覺得，自己腳踏實地地踩在這座島上。我也知道，唯有這樣，未來我離開這裡，待我的皺紋開始爬滿眼角，在某間餐廳聽到有人說起太平洋左岸的一座島，我才有資格回頭，緩緩地插一句：「你們在說台灣嗎？我知道，我在那兒生活過。」

那時的我，會滿臉笑意，有些驕傲，又忍不住熱淚盈眶。（全文完）（廖小花／世新大學陸生）