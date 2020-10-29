無色覺醒》王丰：美國越是甩鍋中國！中國越快超越美國！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第750集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「美國越是甩鍋中國！中國越快超越美國！」

美國越甩鍋中國，中國可能越快超越美國。2020年10月11日，美國CNN發自香港的一則新聞，提出中國大陸正在取得全球經濟復甦的勝利，CNN的報導引述世界銀行（World Bank）的報告，今年中國國內的GDP也就是生產總值將增長1.6%，相對而言，全球經濟反而是萎縮5.2%。

CNN引述世界銀行（World Bank）的數據計算分析，到2020年年底，中國大陸在全球GDP所佔的份額比例可能會上升1.1%，相比之下，美國和歐洲的份額將略有下降，導致成長數字反而比新冠肺炎爆發前的2019年還增加三倍之多。

CNN報導，預計到2020年底，中國大陸經濟總值將達到14.6萬億美元，也就是14.6兆美元，相當於全球GDP的17.5%，美國去年是21.37萬億美元，占世界24.3729%。

2020年9月18日，台灣商業週刊有一篇文章，標題是「川普再揮重拳，為何難止中國成長？」為什麼美國擋不住中國大陸的成長？文章引述Google前執行長施密特（Eric Schmidt）接受英國廣播公司BBC的談話節目訪問時說，美國在科技創新方面仍然領先中國大陸，而美中兩國的差距已在縮小之中。

就拿兩國研發經費投入作比較，2017年美國的研發經費為4850億美元世界第一，中國大陸已經有4450億美元。到了2018年，中國大陸的研發經費比上年增加10%，日本經濟新聞引述觀點認為，2019年中國大陸的研發經費已然超過美國了。

中國與美國在科技論文的競賽中，中國大陸也在2018年科技論文數量，超越美國排名世界第一。根據2020年7月28日台灣遠見雜誌一篇文章內容是關於中國大陸與美國較勁著世界最大經濟體，引用世界銀行與大麥克指數比較數據分析。

這篇文章指出，2019年中國大陸GDP總值達到99兆人民幣，美國則是21.4兆美元，以一美元兌換6.9人民幣的匯率換算，中國大陸生產總值相當於14兆美元，比美國少了一大截，不過6.9元人民幣在中國大陸，可要比一美元在美國好用的多。

所謂的大麥克指數，是經濟學家以同一供應商製作生產的完全相同的商品，來比較在不同國家消費者的實質購買力的符合現實與理論。因此，透過全球不同國家的大麥克售價，換算成同一幣值，就能夠對照出各國的購買力。

以大麥克漢堡的價錢來作購買力比較，中國大陸一個大麥克漢堡只要27.1元人民幣，美國則要5.71美元，換句話說，一塊美元在美國大陸的購買力等於3.8元人民幣的購買力，所以換算之後，99兆人民幣相當於26兆美元，如此對照中國大陸經濟規模，實際上或已超越美國。

往年世界銀行（World Bank）比較各國的實質購買力發現，中國大陸物價比預期的都便宜許多，因此其經濟規模實際上會是更大的。

2020年5月，世界銀行（World Bank）再次公布全球各國物價比較發現，中國大陸的物價比先前設想的，要比美國貴上17％。這樣也讓中國的GDP估值下跌了3.2兆美元，換句話說，若以整體GDP表現來看，美國仍占優勢。

中國大陸一句古話叫實至名歸。雖然有人主張中國大陸實際已經是最大經濟體，美國不斷甩鍋中國大陸，反而突顯了美國的焦慮、川普的焦慮和著急。越是甩鍋恐怕距離如川普要讓美國再偉大的夢想更遙遠。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！