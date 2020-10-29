舉世關注的美國總統大選，將在11月3日完成投票。在此前夕，中國大陸也有重要政治活動，就是10月末舉行「中共十九屆五中全會」，且該會議所討論的大陸「十四五規劃及2035年遠景目標」議案，全文很可能在11月3日左右公布，這時美國大選已要塵埃落定。如此的巧合，正好可讓中方展現「不受美國因素影響」、自主推動經濟發展的「戰略定力」。換言之，十四五規劃內容及實行方策，大可和美國總統換屆之事脫鉤。

美國總統每四年選舉一次，而中共中央全會（中央委員全體會議）則是每五年擬定一次大陸五年規劃。兩者這次時程罕見地碰在一起，且是落在美中貿易戰纏鬥了近兩年之後的當頭，自然值得議論。

其中，中共本次的「十九屆五中全會」，會期安排在美國總統大選結果揭曉前夕的10月26日至29日，擺明不受美國總統大選影響。經查這是沿用五年前「十八屆五中全會」的時程；後者係於2015年10月26日至29日舉行，會中討論、擬定「十三五規劃（2016～2020）」政策建議（實為整套政策方針），其全文則於稍後的11月3日公布，並由國務院據以寫成細部的「十三五規劃綱要」，提交2016年3月「兩會」審議通過。

這次的十九屆五中全會，討論「十四五規劃（2021～2025）」外加「2035年遠景目標」之政策建議，其份量比上屆五中全會所討論者更吃重，惟會議舉行月、日與上屆五中全會完全相同，亦很可能在今年11月3日公布新的五年規劃及遠景目標政策建議全文；這正好是美國總統大選完成投票之日，屆時兩者是平行的熱門新聞，彼此沒有外顯的關聯性。

由此可見，這次中共五中全會之時程安排，是依循慣例、率由舊章，未等美國總統大選結果出來再登場；這可說是一種「程序定力」。

惟值得注意的是，本次五中全會討論的十四五規劃，未來實行的五年期間，將涵蓋美國新任總統的全部任期（2021～2024），而後者無論是川普或是拜登，在未來四年內皆會卯勁抑制中國大陸經濟與美國爭鋒天下，只是手法有所不同而已；因此，大陸十四五規劃之落實，自始即必須全力推動大陸經濟自力更生、自我圖強，以超越未來美方持續對中施壓局面，同時進一步展現中方的「經濟戰略定力」。

從這個角度看，十四五規劃已有的「以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進」指導綱領，大陸須及早自主推動落實，不能讓其淪為口號。而其合宜的主要行動方策，除人們已耳熟能詳的「擴大內需」之外，其實，2018年大陸中央經濟工作會議所部署的一項工作任務，於今仍有相當高的實行價值，它叫做「促進形成強大國內市場」，當時官方為此所定的具體作法，是以促進民間消費優化升級來帶動廠商擴張投資及加強研發創新，迄今仍具邏輯條理及可操作性。

不過，當前大陸經濟在歷經美中貿易戰及新冠肺炎疫情衝擊後，若要促進民間消費優化升級，實迫切需要由官方千方百計打造「消費新增長點」。這方面可行的著力重點，不妨優先擴大開放農村土地入市交易，為廣大草根地帶創造豐厚的「土地財」，並藉此大幅提升當地居民購買力，以補強大陸消費內需市場的最後一塊拼圖。

除此之外，官方另可對高科技消費品購買者廣泛提供財政補貼，或是撥出央企盈餘來對全民發放消費券等。要言之，辦法一定有，就看官方願不願下定決心、使命必達。

在未來五年的「十四五期間」裡，大陸若能埋頭苦幹地大力強化國內市場，少做一些超過其現實能耐的「強出頭」項目，則應可有效修復乃至修好中外經貿關係，給大陸帶來新一階段的和平安定「戰略機遇期」，俾為大陸經濟未來之再創輝煌埋下伏筆。

事實上，大陸國內市場商機的號召力，早已輻射全球，連美國總統選戰都受其影響；就是川普、拜登兩候選人，相互揭發對手包括家人，和中國大陸有過密切生意關係，且兩者都無法完全撇清這種關係，形同「龜笑鱉無尾」。尤其川普雖已對中國大陸展開激烈貿易戰，但從未否定中國大陸市場商機價值，因這是眾多美企一貫的想望。

由此可見，美國新任總統無論是誰出線，美中貿易戰都很有可能從惡鬥演化成良性競爭。就看中方能否在十四五規劃主導下，冷靜、穩健地發展大陸國內市場了。

(工商時報)