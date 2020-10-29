投審會公布最新對陸投資資料，1-9月台商赴大陸投資金額，出乎預料高達42.1億美元，年增49.4%。以來兩岸關係緊張，台商卻無視風險繼續西進投資，背後透露出不尋常的訊號。

不只台商繼續大膽前進大陸，今年以來外資企業對大陸投資金額同樣逐月攀高，已連續6個月正成長。根據大陸商務部統計，1-9月大陸實際使用外資金額為1033億美元，較去年同期增加2.5%，這還是未加計銀行、證券及保險等領域的數據。如果只看9月數字，年增率更是高達23.7%。顯示在疫情趨緩下，大陸經濟快速復甦，加上北京當局一系列穩外資、改善經商環境的舉措，讓外資對大陸市場更添信心，也帶動外商投資持續向上走高。

這也意味，儘管美中貿易摩擦擴大、全球保護主義升溫、以大陸為主的全球供應鏈開始裂解與重組，固然有部分外資撤出，但湧入資金更多。對照經濟表現，在歐美先進國家都還是大幅衰退下，大陸已經連兩季正成長，甚至第3季經濟成長率還持續彈升至4.9%，預期明年成長率可能重回8%以上，大陸市場對外資的長期吸引力並未褪色。

大陸經濟吸引力有徵可循，盱衡世界各國經濟發展狀況，像大陸經濟規模這麼龐大、生產效率又高、未來還能保有高速成長動能的經濟體，幾乎已找不出第二個。也因如此，即便美國持續施壓、經商成本不再便宜、環保要求日益嚴格，外資及台商還是無法割捨大陸市場，甚至還選擇加碼投資。特斯拉在上海設立第一座海外超級工廠、三星擴大在西安建置快閃記憶體晶片廠房、廣達及裕隆增資大陸子公司等，都是最好的例證。

不管是外資或台商，基於市場誘因與成本效益的考量，加碼投資大陸，是一件再自然不過的事。只是，看在部分反對者的眼裡，卻似乎不是那麼一回事。以旺旺集團為例，不僅被刻意抹黑收受大陸政府補助款，還被惡意指稱為中資企業，極不合理。寒蟬效應，恐怕會讓更多台商敢怒不敢言。

尤有甚者，部分人士甚至打算將手伸進台商的營運決策，要求行政院提案修改規定，將原本台商赴陸投資的事後核備制，改成事前報備制，嚴格控管台商資金動向，「避免台商成為紅色供應鏈打手」。看似好意，背後其實充滿濃厚的惡意。試問，一旦任何投資決策都得事前報備，商業機密外洩風險，難道不會提高？更不用說，商場瞬息萬變，可能過了這個村，就沒那個店。針對企業的重大投資決策或股權移轉，時間不會等人。

相對於台商赴陸投資，陸資來台，限制同樣也愈來愈加嚴格。年底即將上路的三路障，包括從嚴認定第三地區陸資定義、增訂投資行為樣態擴大解釋陸資，以及增加限制陸資來台投資類型，恐怕會讓本已受到壓抑的陸資投資意願，更加低落。對於好不容易建立起來的兩岸投資往來關係，一點都不健康。看看大陸1-9月的非金融類對外直接投資（Overseas Direct Investment，ODI），總額高達789億美元，同期間陸資來台卻僅有1.2億美元，比重連1%都不到，顯示兩岸企業資金往來，相當畸形。

在如此畸形的架構下，台商願意回台投資，刺激內需發展，是件好事，但也不需刻意排斥陸資。另一方面，政府也不應漠視台商赴陸投資大增的事實，應想辦法改善兩岸現狀、協助台商在陸發展。今年以來，儘管受到疫情衝擊，兩岸經濟表現都不如以往。然而，台灣出口大陸與台商赴陸投資的實際數據，卻突顯大陸市場的重要性，也證明兩岸經貿與供應鏈的密不可分。這背後其實也代表著，主政者積極推動的脫中親美作法，可能非常危險。因為民間想的，跟政府想的，完全不一樣。政府的錯誤決策，不只會導致資源的錯誤配置，也會為台灣經濟帶來高度的風險與不確定性。這恐怕都是主政者必須深思的。