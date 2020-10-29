江蘇台商（案530）11日自陸返台，機場採檢呈陽性，12日及稍後接連複驗皆呈陰性，當時指揮中心仍以「陽性」收案，因案例罕見指揮中心成立專案調查。該案近日真相大白，原來馮京當馬涼，竟與（案536）法國人檢體混淆。防疫是重責大任，竟在國門「陰錯陽差」，令外界難以置信，且貽笑國際。

疫情延燒，台灣因防疫得當獲世界好評。但真這麼好嗎？記憶猶新的是，當2月首架武漢包機返台時，因出現台商發燒，隨後追查白牌司機（案19）感染源，在無完整證據下指揮中心宣布，感染源來自浙江台商，儘管台商父親上call in為子喊冤，仍遭喝斥並法辦。病毒感染專家多次指出本就有其他可能性，但案子最終不了了之。

對陸「高標準」不斷出現在防疫期。東洋製藥宣布取得德國BNT疫苗代理權，事後發現疫苗背後與上海復興製藥合作，違背陳時中「排除中國疫苗」之說，陳事後只能尬尷回應「要求廠商查清楚」。

江蘇台商返台由陽性二轉陰，疫情中心發言人莊人祥一句「很不幸呈陰性」，被大陸網民罵翻；莊事後自嘲是指「對國內實驗室是不幸的」，如今一語成讖，回過頭再遭訕笑「很不幸，你們拿錯了！」

疫情當下本該嚴肅以對，但當指揮官一心「去中化」，問題就大了。台商返台8個月未檢出案例，顯示大陸檢測嚴格。江蘇台商案例，只不過再次說明綠營先入為主、「與其信其有」的謬誤心態。

可議的是，面對混淆事件，陳時中不盡快核實檢體出錯環節，竟輕描淡寫「不會處罰任何人」，如此避重就輕也難怪陰錯陽差了。