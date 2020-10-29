各國一些分析家曾指出，中國與俄國總體偏好川普連任。北京飽受川普當局各項制裁與抵制之苦，倒是拜登與前總統歐巴馬之前的一些幕僚，對中國的批判沒有如疫情爆發後那樣慷慨激昂。表面上北京應該很惱火川普，應加碼拜登。但民主黨的態度絕非如台灣眾多跟風嗜血媒體盲從美國小報那樣，以為是拜登家族甚至全黨長期被中國「收買」。實際上啟動對華制衡的，正是結束10年前中美短暫蜜月期的歐巴馬。

●美中對抗起於2009年歐巴馬第一任期

學界普遍認為，當前的中美對抗始自2009年南海問題熱化與北韓退出「六方會談」；加上2008年末從次貸風暴擴散的全球經濟危機進一步削弱西方對華經濟優勢，北京奧運則顯示其政權在重大天災之後的韌性，國際上「中國責任論」開始逐漸轉向「中國威脅論」，也催生了美國「重返亞太」（pivot to Asia）與後來的「再平衡」（rebalancing）。從中東撤軍與增加太平洋海軍規模的啟動亦始自歐巴馬；川普追加貿易戰與科技戰，實際上就是再平衡2.0。十八大習近平接班後，加強推動中國「復興之路」與中共社會主義「道路自信」，則是為北京與華府結構性競爭，增添了意識形態和情緒的火藥。

相比於從1995年出席「第一屆聯合國世界婦女大會（北京）」起就對中共沒有好評的希拉蕊（可以參閱她出版已久的自傳：Living History《親歷歷史》，希拉蕊甚至因為簡體中文版刪減了她批評中國的一些段落，在2003年就撤銷大陸授權），川普家族實際上不乏與中國貿易的經驗，這從他本人擁有大陸帳戶，以及商界經驗豐富的女婿庫許納（Jared Kushner）曾協助緩和中美關係就不難發現。1970年代毛澤東曾認為共和黨比較「靈活」，比喜歡論辯、高舉民權的進步派好打交道，證諸後來雷根與小布希政權，至今仍有其道理。

●俄國對川普的偏好變得模擬兩可

2016年普丁偏好川普而擊敗希拉蕊，背後理由與北京對希拉蕊的嫌惡大概相近，差別只是俄國還以諸多方式「促進」川普的勝利。這些理由目前大多沒有變化，不過根據川普４年處理美俄議題的經驗，莫斯科雜音已經大幅增加。而美國智庫卡內基基金會近期報告更指出，俄國對川普的態度已經變得模擬兩可。

川普2016年當選後，改變柯林頓以來歷屆政府壓迫俄國的戰略，對俄不批評、不說教，開始將矛頭改指向北京、疏遠歐盟各國的政策，一度使莫斯科對改善美俄關係寄予厚望，認為川普是千載難逢的「自己人」（our man）。

不過美俄關係4年來的「改善」只停留在川普個人的善意上。在實質層面，美國不僅未能與俄國達成任何裁軍共識，還退出中導條約與二階限武條約，等於與經濟亟待復甦的俄國繼續昂貴的軍備競賽。而川普也因為2016年選舉遺留的「通俄門」案件疑雲，犧牲了包括弗林（Michael Flynn）等一眾高官或幕僚，得罪美國不少司法界與情治界人士，牽制了未來任何可能「和俄」的佈局。

●拜登可驅除華府「通俄」烏雲，聚焦實務

為了擺脫「通俄」，美國不得不對俄施加若干制裁，加上早先俄國乘油價下跌增產，企圖聯手沙烏地阿拉伯，打垮成本較高的美國油業岩產業，美國反而要求歐洲增購美國天然氣，並威脅制裁西方任何支持俄國「北溪二號」（Nord Stream 2，俄國從波羅的海向西歐供氣的工程）供氣項目的企業，尤其是德國（德國目前40%天然氣自俄國進口）。只是「北溪」這個事關俄國經濟的大問題，拜登即便獲勝，可能不會與川普有多大不同。

即使「裁軍」、北溪這些項目川普對俄友好不盡理想，但川普疏遠北約盟國、國際單邊主義行徑自損華府威信和形象，的確提供莫斯科在中東、東歐甚至東北亞更多的操作空間。例如皮攸調查（Pew Research）不久前公布一項對歐洲13國的調查，在「最不信任的國際領袖」上，川普甚至「連勝」習近平與普丁，以83%領先群雄（梅克爾獲19%最不信任，「敬陪末座」）。何況俄國打壓國內反對派，美國關心程度遠不如英國和歐盟，這些都是喜訊。

川普在對俄有利方面，仍小勝拜登。這是俄國決策層與國安界主要看法。但是國家安全部門以外，特別是外交等專業功能領域，川普團隊的不可預期性，已經造成越來越多麻煩。權衡之下，如果拜登團隊有信用並能掌握好團隊落實協議，俄國也未必不能接受。畢竟川普團隊對俄國最大的問題，就是意圖難掌握、政策少信用，又老是使「通俄門」疑雲在華府陰魂不散。

何況川普「反外交」，也與當今列強領袖最資深的普丁亟欲召開「安理會五強峰會」的願景不合拍，說不定如同去年加拿大G7，會到一半拂袖而去。拜登與中國什麼關係是其次，至少民主黨不再攪「通俄」，美俄可以務實談判。總之，美中競爭是大勢，拜登很難改變。

●川普已經改變世界

無論下個月川普、拜登誰勝選，又或者產生懸局，川普4年任期已經如同新冠疫情，永久地改變世界：無論是誰，皆很難重建「自由國際秩序」。從俄國態度的微妙轉變可以看出，包括中俄在內的主要國家，都只能在川普已經改造的新態勢上來博奕，並最大程度保證不受變局拖累，維護自身利益。中共目前正召開「十九屆五中全會」，預料也將會把獨立自主、自立更生放在「十四五計畫」的核心考慮，以求逐漸超脫美國因素多變，與國際秩序衰敗的影響。中俄如此設想，相信多數國家也不例外。（作者為台灣大學政治學系教授）