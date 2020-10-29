政府不久前宣佈50歲以上成年人免費接受流感疫苗預防注射，避免入秋後蠢蠢欲動捲土重來的新冠肺炎疫情與流感沆瀣一氣合流，引起併發症危及民眾健康與生命。

但或許因為民眾踴躍配合，導致各地均告流感疫苗大缺貨，衛福部上周末無預警對50至64歲成年人免費接種流感疫苗踩煞車，導致基層公衛與醫療機構秩序大亂民怨沸騰。

許多當初願意配合政府政策延後施打流感疫苗的各縣市村里，反而分配不到流感疫苗供應民眾注射。估計受影響的民眾超過20萬人。筆者恰巧在衛福部宣布此舉前夕赴某公立醫院看診，在診療醫師建議下趁就診之便一併接受免費流感疫苗注射，否則筆者也淪為跳腳的民眾之一。

50至64歲年齡層民眾正是台灣勞動人口主要年齡層與家庭收入來源，若罹患流行性感冒不僅是勞動力損失，更將衍生許多家庭的生計問題。

衛福部出爾反爾的決策導致民眾怨聲載道，連執政的民進黨立委也跳出來批評衛福部此一突兀措施，眾怒難犯下衛福部長陳時中出面向社會公眾道歉。

衛福部未能洞燭機先超前部署，準備足夠疫苗實屬失職，對滋生民怨難辭其咎。見微知著，往後若政府引進新冠肺炎疫苗，如何決定施打對象優先順序與可能引發的後遺症恐將更棘手，政府相關部會宜有宏觀長遠思維超前部署，執行措施考量要防微杜漸，避免重蹈覆轍。

流感疫苗接種已行之多年，為何今年卻出現各地民衆大排長龍搶著免費施打奇觀？這顯示從新冠疫情猖獗，到政府開放可能施打過瘦肉精的美國牛豬肉進口，人民對自己健康遭受多重潛在威脅的集體焦慮和心理恐慌情緒。若蔡政府認為藉御用媒體與名嘴之口從事密集公關文宣洗腦就能隻手遮天、蒙混過關，罔顧防民之怨甚於防川，則民怨壓力鍋恐不免爆開，後遺症不容低估。

新冠肺炎疫情從今年初開始在全球各地肆虐至今，由於過去台灣地區已有被SARS侵襲的慘痛教訓，加上國人本來就有戴口罩的良好公共衛生習慣與危機意識，且台灣四面環海，控制人口跨國性流動乃至病媒散播遠較他國容易，此外，更有經營超過半世紀、機制健全、綱舉目張、運作良好的公共衛生體系，因此，迄今疫情較大多數國家輕微並不足為怪、為傲，因為並非蔡政府祭出什麼了不起的防疫措施。

但多數台灣民眾心中仍對周遭環境將出現的潛在健康威脅疑慮揮之不去，擔心進入冬季後新冠疫情可能捲土重來。加上蔡政府逕行決定於明年元旦起開放進口施打瘦肉精的美國牛豬肉，罔顧長期食用含瘦肉精肉品對人體健康的潛在風險威脅。

占有立法院多數席次的民進黨黨團透過政治動員，不准該黨民代發言反對，軟硬兼施壓制言論自由，不許醫療體系發表反對意見，砸錢收買媒體，動用公帑補貼豬牛養殖業者封口，只為如期開放進口含有瘦肉精的美國肉類，換取徒具空洞外交辭令的美國政治奧援。

台灣民眾對施打瘦肉精的進口美國肉品構成對國人健康潛在威脅的恐懼揮之不去，畢竟目前舉世已有超過一百廿餘國禁止這類肉品進口，連對岸也不准進口這類美國肉品，就連美國人民自己也不吃，請問民進黨與蔡政府信誓旦旦要捍衛的台灣人尊嚴到底在哪裡？人民對於政府未能捍衛台灣民眾生命與健康權的不滿情緒，已充分反映在這次爭相接受流感疫苗注射現象，這是蔡政府必須正視的警號。

（作者單永立為文字工作者）