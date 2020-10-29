台灣綠的不聽藍的、藍的不聽綠的；美國總統大選突顯了民主、共和兩黨的主張日益分歧；川普不理新冠；中共軍機不顧台灣人民感情照飛；更糟的是NCC破天荒公審電視新聞台，欲致中天於死地。難道「世界大同」要來了？大家追求世界上只存在一種聲音？

《星期日泰晤士報》暢銷書榜冠軍作者馬修．席德寫下了《叛逆者團隊：激發多元觀點，挑戰困難任務的工作組合》一書，台灣版即將在1月出版。書中指出，為什麼CIA的用人策略會在九一一招致災難性失敗？個人卓越凌駕於團體多元性的召募方式，導致CIA成為同質性極高（白人、男性、盎格魯撒克遜人、新教徒）的組織，對賓拉登恐攻恫嚇影片中已經震耳欲聾的暗示警訊卻視而不見。

為什麼由英國政治菁英組成的稅改團隊會催生出淪為笑柄的人頭稅？這一群菁英有專業，卻無法充分代表社會樣本，他們口中的鄰居只是住在8英里外的莊園豪宅。他們對稅務問題的認知只有冰山一隅，還自豪這是一次快速凝聚共識的合作。

為什麼由足球門外漢組成的技術團隊績效大勝專業顧問？英國男足接連6次在國際賽事的PK賽中敗北慘遭淘汰後，召募了一支由新創公司創辦人、教育家、橄欖球專家和自行車專家組成的技術顧問團隊，媒體原本笑稱：一名專業教練忘掉的足球知識，都比他們這一生學到的還多。但這支團隊最終利用了多元觀點，為英國男足大大的提升了比賽表現。

聰明團隊會變笨，被唱衰的團隊卻異軍突起，主要就是不能只有一種聲音、一種習慣、一種能力。在過去社會環境變化不大的世界裡，過去等於未來，當然只要同一種聲音，就能因應未來。但如今世界變化太快，未來不等於過去，只靠一種聲音已無法面對未來。叛逆觀點正可以驅動群體智慧，活絡多元面對問題的能力，達成一加一大於二的倍數綜效。

你是複製人，還是叛逆者？複製人團隊同質性高，觀點彼此複製、強化，最終背離事實而不自知，還自稱這是「向心力極強」的展現。

相形之下，叛逆者團隊，觀點具有挑戰性、能夠增強原有觀點，跟其他觀點結合，並激發誕生出新想法，集體智慧就能在不同聲音下產生。

要如何打造叛逆者團隊？首先要避免多元性的誤解。團隊需要的是「認知多元性」，但卻經常被誤解為「族群多元性」。

其次，多元觀點的表達管道要暢通。階級制度經常導致多元化的失能。一場著名的聖母峰山難（被拍攝成好萊塢電影《聖母峰》），就是因為領隊的無上權威勝過其他人，原本已嗅到危險即將來襲的其他團隊成員寧可選擇自我消音，也不想挑戰權威。

接著，讓叛逆者效應外溢至團隊之外。賈伯斯曾在辦公大樓中庭設立洗手間，各角落的員工必須離開座位、集中於此如廁，看似沒有效率，實則是創造員工閒談交流點子的機會。

一個從小被灌輸「白人優越主義」的極端分子，就是在大學不同族群同學間建立情誼、取得信任，才能轉變成為種族歧視家族中的叛逆者。一個接受中華文化的台灣，能更理解兩岸的差異。當我們更積極面向世界文明、國際局勢時，我們就更知道台灣的強與弱，以及生存競爭力。如果是這樣，我們還是藍的只看藍的媒體，綠的只聽綠的話嗎？這樣還能夠關中天嗎？

（作者為台北書展基金會董事）