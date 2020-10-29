最近一些調查顯示台灣是全世界最支持川普的國家，其中有不少是年輕人。川普赤裸裸的歧視女性、白人至上、拒絕國際合作、否認地球暖化等言行，遭到全世界大部分年輕人的唾棄。還記得瑞典環保女孩桑伯格在聯合國氣候行動峰會上怒視川普的眼神嗎？台灣年輕人中居然有這麼多川粉，在全世界顯得極為特殊。

去年是人類登陸月球50周年，但是阿姆斯壯的同胞仍有不少人相信地球是扁平的。相信「地平說」的，其中還有些是名人，如NBA球星和嘻哈歌星。在美國YouGov的統計中，有16%的受訪民眾認為地球像甜甜圈。而有2%的人堅信地球是平的。

不僅僅是地球形狀的認知，很多美國人對進化論心存抗拒，因為這與他們神造論的信仰相衝突。據2018年皮尤研究中心關於美國人宗教信仰的調查顯示，約僅有33%的人相信人類和其他生物由於自然選擇而產生進化，有18%的美國人完全拒絕進化論。

至今仍然肆虐全球的新冠肺炎也有很多人抱持懷疑的態度，拒絕配合防疫措施。在美國許多陰謀論者相信，新冠病毒是中國大陸或是比爾蓋茲製造出來的生化武器。在川普的帶動下反科學的反智主義更是到達高峰。這讓許多科學家和專業科學期刊都看不下去，紛紛跳出來反對川普。

為何在科學昌明、教育普及的美國還有不少人堅信地平說、神造論，還有陰謀論呢？早先科學家認為一般人民反科學是因為資訊不足，若普及科學教育即可改善，但經過多年的科普推廣後，這次瘟疫宣告了失敗。史蒂芬‧斯洛曼在《知識的假象》一書中指出，我們對於科學知識的接受不是基於客觀證據和理性思辨的結果，而是受到個人文化背景、社會脈絡影響。

科學如同其他信仰一樣深刻地鑲嵌在社會認知當中，科學只是這個社會認知中的一小塊拼圖。社會認知形塑自我認同，當科學知識與其他社會認知或價值發生衝突時，我們往往為了自我認同和社會脈絡的完整，捨去科學。我們與科學家並不活在一個共同的認知圈，我們生活在不同的社會脈絡所形成不同的認知圈，在圈內共享對世界的價值與理解。

前述的皮尤研究中心關於進化論的調查進一步以宗教信仰交叉分析，證實了上述觀點。白人福音派信徒完全接受進化論的比例最低只有4%，黑人新教教派信徒也只略高一點，只有6%。而根據皮尤中心的2016的調查白人福音教派信徒上教堂的頻率也是最高，有63%的信眾每週上教堂。所以當教會反對進化論時，在身處的社群中愛上帝是最高價值，科學的真理為何就不重要了。因為帶來身分認同和維繫人際關係的是上帝而不是科學。而白人福音派正是川普重要的支持群體，他們也容易就接受了川普的反智言論。

自從川普就任前接通與蔡英文總統的電話開始，台灣許多人就認定川普支持台灣。川普上任以來，國會通過許多友台法案，派遣高層官員訪台，批准多項軍售，更重要的是鮮明的反中立場，這些都為他在台灣贏得不少的支持者。但是這種出於反中而對於川普的支持，可能嚴重誤解了川普。對於川普無限的支持也很可能給台灣造成傷害，例如對世衛祕書長譚德賽的攻擊或持續使用汙名化的病毒稱呼，都會造成台灣國際形象的損傷。

所以認知的同溫層單一的價值觀，會嚴重影響我們對世界客觀的理解，使我們無法獨立思考。台灣年輕人支持川普，可能會如同相信地球是平的一樣貽笑大方。

（作者為退休大學教師）