認識我的朋友都知道我不賭博，正因如此，他們不解我為何為了美國總統大選，要和沈富雄賭上1萬元？

其實，近幾個月來，我每天都要花上幾小時研究美國大選。我一直都了解川普會輸而拜登會贏，只不過不太相信今年拜登會如沈富雄兄所預測的，一定會贏150票以上。雖然他後來又改口會贏130票以上，我和張登及教授還是決定和他賭一下。

其實，我這次會破戒和沈富雄對賭跟內人的建議有關。她認為國民黨一向給年輕人過於嚴肅的印象，她覺得我們智庫辦研討會談硬梆梆的政治議題，不妨風趣一點。然而，我決定賭一下的主因還是選情如天氣，有時變化難測！

4年前的美國總統選舉讓一堆美國民調專家跌破眼鏡！選前，大家一致看好希拉蕊。理由無他，幾乎所有民調多顯示她在賓州、密西根、威斯康辛會贏4%到7%，結果川普在這3州卻分別贏了0.72%、0.23%、0.77%。北卡羅來納州則被預測雙方會平手，結果川普贏了3.66%。愛荷華和俄亥俄被認為會輸2%至3%，川普最後卻各贏了9.41%和8.13%。其他一些州也出現民調預測和選舉結果差距不小的狀況。

許多專家事後才發現4年前美國大選有所謂「害羞的川粉」（Shy Trumpers）現象，也就是他們當年做民調時，嚴重低估了低學歷的白人藍領階級對川普的支持度，這些人不喜歡在民調中表態。我個人認為這次選舉依然會出現這種現象，只不過威力應該不會如4年前那樣強勁罷了！

我原本一直認為拜登會贏，而且大贏，但最近有些因素卻讓我認為他會贏，但不會贏到150票。第一，川普陣營最近不斷渲染拜登父子的金錢問題，疑似韓特和女人的親熱照片更在網路上瘋傳。美國主要的媒體不屑刊載這些抹黑拜登的消息，但它們卻可能影響中間選民。

第二，拜登在第二場辯論會上，強調應以再生能源取代會汙染環境和造成氣候變遷的石油和天然氣。殊不知這樣的聲明必然衝擊德州（38票）和賓州（20票）等油氣大州。值得注意的是，最近拜登在德州已略為落後，在賓州也只領先3.8%，幾乎在誤差值範圍內。

無論如何，我們很快就會知道拜登會大贏150票以上或是中贏150票至100票，也會知道沈大老會贏我1萬元或來國民黨智庫掃地。

（作者為國家政策研究基金會國安組召集人）