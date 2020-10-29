民進黨政府吃了秤砣鐵了心，美國萊豬即將強勢進口，全台地方政府為求維護民眾健康，紛以訂定萊劑零檢出的「食安自治條例」進行自保，卻遭到衛福部逕行宣告無效的倨傲回應。另一方面，立法院裡的兩位陳部長，則是充分發揮「死豬不怕開水燙」的精神，拚命替蔡英文與蘇貞昌擋下所有批判的民意炮火。

這兩位直接關係萊豬進口的部長，一位是主管農牧產業的農委會主委陳吉仲，另一位是為民眾健康把關的衛福部長陳時中。雙陳過去都曾經對使用萊克多巴胺的美豬、美牛進口表達強烈反對態度，如今卻一反過去的堅持，以另一副嘴臉為萊豬進口護航找理由，輪番到國會挨K受罵，如此哼哈二將，堪稱一絕。

雙陳在面對立委痛批時，或裝傻假可愛、或硬拗鬼扯，任你立委炮火再猛、諷刺再酸，雙陳就是能「皮」到深處無怨尤，擺明讓你「沒皮條」。

之前陳時中先是說願意帶頭連吃美豬3個月，後來又說自己有三高不適合；現在立委酸陳吉仲因為美豬議題被推出來當箭靶，被罵慘、形象也黑掉了，是否覺得委屈？陳吉仲自以為幽默的回說「我本來就很黑呀！因為我來自鄉下種田，太陽曬的。」標榜務農出身卻閃避質詢傷農，絲毫不覺旁人聽了只覺得噁心。

又好比陳吉仲故意混淆豬牛，明明政府要開放的是萊豬，卻拿美牛來墊背，恐嚇若要求零檢出，牛排店會關門、民眾會吃不到牛肉麵。但台北市的食安條例有關零檢出的對象只有豬肉，並沒有包含牛肉，牛排館真是躺著也中槍。

雙陳赤裸裸上演醜陋的「官場現形記」，只不知風暴過後，會不會有另一場「過河拆橋記」？