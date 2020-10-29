最近去了一趟澎湖，踏查了一些大航海時代的老廟和城堡遺址。對澎湖與台灣命運的連結，有一點觀察。

澎湖有一間台灣最古老的媽祖廟：天后宮。1604年，荷蘭人首度進入澎湖時，是為了和明朝貿易。他們聽信了福建海商的建議，認為可以經由收買一個萬曆皇帝派到福建收稅的宦官，取得福建的獨家貿易權，如此就可以和租借澳門的葡萄牙人搶生意。

明朝官員認為澎湖離中國沿海太近，隨時可以出沒攻擊，便派人去勸說不聽，還有愈來愈多的福建船商去那裡做生意，賣起絲綢、瓷器及各種生活用品。最後福建只好派出沈有容，帶了50艘水師船去「勸諭」。沈有容很有能耐，一邊勸他們撤退到其他地方，一邊派戎克船帶荷蘭去周邊尋找替代方案，其中包括大員。可惜大員水太淺，荷蘭的克拉克型大船沒辦法停靠便作罷。沈有容周旋了大約一個月，荷蘭人才退出。走之前還幫沈畫了張像，司令韋麻郎說要帶回去做紀念。

為了紀念這件事，有人幫沈有容在媽祖廟前立了一塊石碑，上面寫著「沈有容諭退紅毛番韋麻郎等」。後來這石碑被破壞，埋入地底，直到1919年才被挖掘出來。依推測，大概是1622年荷蘭人再度來占領澎湖時破壞的。

1622年荷蘭二度來澎湖，仍是為了貿易。明朝官員一樣不知所措，發生幾度衝突，荷蘭也打劫福建沿海後，因武力包圍而被勸退到台灣。答應退到台灣，只因為明朝官員答應他們可以做貿易。而此時，顏思齊、鄭芝龍的部眾在嘉義、雲林一帶築10個寨子。因為鄭芝龍曾以嘉義為根據地，多年後鄭成功來攻荷蘭的理由，便說是要拿回父親故土。

然而澎湖或台灣，在荷蘭眼中，便是一個貿易站。貿易的對象是中國。澎湖與台灣的命運其實一直是如此。豐臣秀吉時代日本的朱印船，台灣也是福建船商與日本交易的平台。明朝時期的台灣除了鹿皮、魚貨等，並沒有太多值得交易的東西。有意思的是，鄭成功之後的鄭經也如此經營台灣。以海上貿易換取財政收入，支撐抗清志業。

荷蘭人對澎湖、台灣的定位，清楚顯示，這是一個西方對中國貿易的平台，一個東西商業文明交會的島嶼。清朝之後，想攻占淡水基隆的英軍或法軍，都不是為了殖民台灣，而是以台灣為基地，攻打中國。日本之殖民台灣也是如此，乙未戰後不久，日本即藉機廈門寺廟被燒，從台澎派戰船去攻打廈門，即是明顯例證。只是當時被英法列強阻擋了。

澎湖的風櫃尾有一處荷蘭古城堡遺址，現在是荒煙漫草，只留下一點地基，供人憑弔。但放眼望去，它仍是位在進入澎湖海灣的要地上，與媽祖廟那邊對峙，形成安全屏障。如果在這裡架上大炮，船隻很難通行入港。只不過，澎湖四面都是海，此處不能攻，便從小島尾端包圍就行了。

從荷蘭入澎湖、影響台灣命運的歷史看，這兩者的地理位置確己決定了它的定位：作為東西方文明交會的島嶼。西方想以此為跳板，進入中國，而中國要守此國土，否則隨時會被侵略。雖然這是大航海時代的歷史，但從現代的戰略位置看，依舊如此。

台灣的選擇因此是清晰的。如果台澎做為西方攻擊中國的跳板，就會變成戰火交會的戰地。但如果保持好兩岸關係，台澎會變成非常好的貿易港、並散發出東西文明交會的創造力的島嶼。

所以，台灣不應該選擇強硬，而應以一種更柔軟的彈性，創造模糊空間，讓自己更有迴旋餘地，讓更多東西方文明來此交會。這才是繁榮創造的大業。

站在澎湖400多年歷史的媽祖廟前，偶一回過頭，只見一位在地長者望著我。我問他：「這媽祖神像是400多年前的嗎？」

「啊，當然不是，當年的媽祖是隨船而來，供奉在船上的『船頭媽』，小小的，木頭刻的，沒辦法維持幾百年。」

然而，想像著渡過萬頃波濤的先祖，抱著小小的、帶著海浪鹹味的媽祖像下船的時候，那種落地的心情，仍懷著深深的敬意與感念，並為這文明交會的島嶼深深祝禱。

（作者為作家）