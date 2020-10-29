台灣是防疫優等生，各界也都期待喊了多時的「帛琉旅遊泡泡」能成真，正當旅遊業準備大張旗鼓宣布組團的前一刻，衛福部長、中央疫情指揮官陳時中卻喊卡，也讓原本興高采烈的旅遊業者被潑了冷水。

政府的說法是帛琉檢疫措施不適合旅行團，但事實是這樣嗎？台灣的防疫有目共睹，帛琉到目前為止仍是零確診，且帛琉人民的醫療照護都依靠著台灣，基於兩國的外交互信與醫療道義，政府應站在協助產業復甦的立場，排除各種障礙，讓「帛琉旅遊泡泡」成為恢復旅遊景氣的第一步，這是旅遊業者的共同心聲。

自新冠肺炎爆發以來，政府實施嚴格的邊境管制，國人無法出國旅遊，全民很鬱悶；由於台灣島內相對安全，造成國旅大爆發，不僅本島的旅遊景點被擠爆，就連離島澎湖、小琉球都租不到摩托車，旅遊品質大打折扣。正因如此，當坊間傳出政府與帛琉正在洽談旅遊泡泡的消息時，不僅國籍航空蓄勢待發，就連旅行社都接到詢問電話，甚至有民眾表明一定要參加，要求保留名額，還搶著先付訂金。

從各界對帛琉旅遊泡泡的反應來看，國人真的是悶壞了，而旅行社業者、國籍航空業者更是期盼有生意可做，除了已經營帛琉市場的華航，長榮、台灣虎航也有意飛包機。無奈的是，業者原樂觀以為今年11月就可以成團，但陳時中卻在10月24日宣布，因帛琉政府希望確保該國醫療及防疫量能，加上考量北半球進入冬季，對方擔心若發生疫情恐難以控制，是嗎？是外交部或是衛福部直接徵得帛琉政府的意見嗎？據我獲得的信息似乎不是這樣，看來今年底前政府不可能實施「帛琉旅遊泡泡」計畫了。

從媒體的報導及跨部會的會議來看，顯示政府也有意推動此方案，交通部長林佳龍也公開表示，帛琉可望作為超前部署的示範國家；陳時中隨後更說可以「包機、包車、包旅館、包餐廳」的方式進行，但看似一切配套都已完整時，計畫卻突然生變，國籍航空公司業者和旅遊業者都大嘆真的好失望。

筆者從計畫推動初期就很期待，在政府確認計畫暫緩後，也透過管道了解情況，發現政府的橫向聯繫恐怕出現了嚴重的問題。

業者除了向政府反映，盼雙方能夠重新討論，讓旅遊泡泡計畫盡快上路；也頻頻致電相關單位，希望能重視業者心聲。筆者從事旅遊產業超過40年，瞭解產業，真心期盼政府可以再與帛琉政府展開對談，除了建立有效的橫向溝通管道，避免過多人在中間傳話造成疑慮；若擔心防疫配套不足問題，也可更審慎評估及研擬配套措施，否則第一個旅遊泡泡就破滅，要業者怎麼期待第二個、第三個旅遊泡泡？國人恐怕也會對政府失去信心。

儘管國旅大爆發，但國人對出境旅遊還是比較有感，帛琉是深受國人喜愛的旅遊國家之一，且也維持零確診的紀錄，政府應該恢復評估，除了滿足國人出遊的心情，也要考量目前僅有華航執行飛帛琉航班，但班機都取消，等於是斷了兩國之間的往來，連帶影響有醫療需求的民眾無法往返兩地。因此，筆者請政府除重新評估帛琉旅遊泡泡計畫，也要積極與其他有機會共同推動旅遊泡泡的國家洽談，讓旅遊產業逐步恢復往日的榮景，也對政府更加有信心。

（作者為台灣國際觀光救援服務協會理事長）