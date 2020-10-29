2000年我在華府代表處任職時，專門拍攝高品質紀錄片供美國公共電視網PBS及Discovery頻道播出的NOVA公司製作人突然登門拜訪。由於當時台灣除了已完成自製戰機IDF的作戰部署之外，還同時引進全球首次服役的幻象2000-5以及配備先進航電系統的F-16。在這位製作人眼中，擁有超過300架世界一流戰機的蕞爾小島，以完全無畏之姿仰面中國，簡直就是聖經故事中膾炙人口「大衛與歌利亞」故事的具體實踐。

儘管NOVA當時提出了極出色的製作規畫與極優渥的發行條件，然國防部囿於當時空軍正全力投入換代升級，為免干擾演訓，此案終究未能成行。

當時我國擁有新型戰機的質與量，對比於大陸要明顯勝出許多。解放軍當時主力戰機還停留在落後一個世代的殲8，與F-16同級別的殲10還在研製試飛，共軍戰鬥序列中能堪對比的僅有最早自俄羅斯引進的SU-27以及還在摸索組裝的殲11，而空戰中攸關勝負關鍵的現代化作戰指管系統，那時在解放軍內更是完全闕如。

即便我方掌握台海空優，在當年就職的陳水扁總統仍極為謹慎地發表「四不一沒有」演說，強調在其任內不會宣布獨立、更改國號、推動入憲、舉辦公投，也不會廢除國統綱領與國統會。這些「言明在先」緩解兩岸對峙之善意舉措，無非就是希望兩岸間避免誤判、減少兵戎相見，以爭取雙方和平發展之契機。

隨著中國大陸不斷蓄積國力，兩岸戰略棋局已然翻轉，台灣在不斷的內耗中已漸漸被逼到無子可回的僵局態勢。令人憂心的是我們的政府棋手還在顧盼自若，觀棋群眾還在虛張鼓譟。

以小事大、逆境突圍，本來就需要圓融細膩的思考與洞見全局的觀照。在政府刻意帶起的「反中去中」風向裏，人民被吹得瞇起了眼而看不清真相：當我們的鄉民還在網上訕笑大陸要靠翻牆才能上臉書的同時，大陸已在2019年向ITU國際電信聯盟提交了830份通訊技術文件，以超過排名其後的美日韓三國總和的態勢，掌握制定5G國際標準的新契機；當我們的閣揆還用義和團式的鼓譟語氣要全民舉帚抗敵時，對岸實現全球定位的北斗三號已建置完成，並著手展開2035年能在水下、太空等特殊場域定位導航的北斗四號工程計畫。

報載今年政府舉債將創十年新高，預估總額將近4600億元，且後續軍購支出仍在不斷增加。在疫情肆虐，內外經濟、安全情勢都充滿挑戰的當下，我們是應該學習大衛的「突困求生」精神，找出兩岸都能接受的最大公約數；還是要懵懂無知、繼續叫板，當個不知天高地厚的夜郎呢？

（作者為前空軍駐外武官）