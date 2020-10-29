瘦肉精的殘留標準至今仍在立法院審查，衛福部9月30日就超前部署，發公文給地方政府，要求禁止瘦肉精豬肉的縣市必須修正自治法規，容許豬肉含有瘦肉精。顯然衛福部認為民進黨立委溫馴乖順，一定會遵從衛福部的期望，以人數優勢壓倒在野黨，讓瘦肉精豬肉合法販售。游錫領導的立法院淪為衛福部的下級機關。

就算中央的行政命令過了立院這關，容許進口豬肉含有瘦肉精，衛福部也不該發文給縣市政府，要求縣市政府修改自治條例。因為自治條例是地方議會立的，不是縣市政府訂的，衛福部找錯人了。

《地方自治條例》就是地方的法律，具有民意基礎的地方議會立法通過，衛福部不把民選的地方議員放在眼裡，自以為該部的行政命令位階高於地方的法律，所以當衛福部說可以含有瘦肉精時，地方自治條例就必須配合修改。

衛福部的政治主張侵犯了憲法。縣市是憲法明令規定的自治團體，自治權力受憲法保障，中央與地方是均權關係。關於地方通過的地方法律，位階高低如何，憲法裡說得很清楚，中央立法機關通過的法律高於地方立法機關通過的法律；至於地方立法機關通過的法律與中央行政機關逕行頒布的行政命令，何者位階較高，憲法沒有著墨。

傳統法界認為，不管是法律或是行政命令，只要是中央訂的就一定高於地方，持這說法的人，依據《中央法規標準法》的「下級機關命令不得抵觸上級機關命令」，以及《地方制度法》第30條「中央破地方」的位階原則。但也有學說主張，如果同是行政機關發布的行政命令，中央機關命令高於地方機關，這沒問題；若說中央行政機關的行政命令一定高於地方的立法權，這等於限縮地方自治團體的立法功能，違反憲政均權理論，忽略了地方自治權力受憲法保障的事實。

立法院比台中市議會大，這沒問題，但行政院下的衛福部比台中市議會還大嗎？這有疑義，但衛福部長陳時中卻認為他比民選的台中市議會議長張清照還大。

就算陳時中和張清照一樣大，甚至比張清照還大，地方議會通過的地方法律，針對瘦肉精採取比中央更嚴格的標準，合法合憲。大法官738號解釋主張，為了公益，地方自治條例可以制定比中央法律更為嚴厲的管制標準。何況738號解釋談的是中央的法律與地方法律的關係，此次爭議，衛福部容許豬肉有瘦肉精，只是一紙行政命令，根本還不到法律層次。地方的法律比中央法律嚴，大法官說可以，地方法律比中央的行政命令還嚴，當然更沒問題。

若說陳時中為了守護台灣健康，硬要破壞法制，還可諒解，但違法亂紀卻是犧牲國民健康，只為了護航美國豬肉商，這可不是衛福部的法定執掌。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）