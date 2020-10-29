我生於冷戰時期，長於威權時代，幸好小時跟著父親讀香港報人卜少夫的《新聞天地》。唸高中時，數學先生黃呈明要大家趕快去買《台灣政論》，果不其然，沒多久就被查禁了。大學縮衣節食，就是為了搶在警總查禁前，趕到大學門口的公車票亭買黨外雜誌。

大二時，巴基斯坦總理布托在政變中被吊死，許信良在《長橋雜誌》背離事實把他描寫為殉道者，我寫了一篇〈布托─一個迫害反對黨的政客〉加以駁斥，從此到出國前，偷偷幫黨外雜誌寫稿。那是手抄謄稿的時代，稿子偶而會遺失，迄今回想起來依然心疼不已。

地下電台在1990年代中流行，我每周一固定在「寶島新聲TNT」有節目；當時，政府不時醞釀抄台，還必須護台到半夜，甚至於幫忙寫英文聲明稿。終究因為批判民進黨，現場節目被硬生生關掉麥克風，欲加之罪、何患無詞。內人肚子懷著老二陪著我，因此，只要看到小孩，不免想到當年的無奈。

電視開始有call in節目，我算是第一代的名嘴。陳水扁政府上台，綠色電視台前恭後倨，小製作偷偷告訴我，他們時常會想到主題適合我，最後往往作罷，理由是「不知道施老師會說什麼？」某名主持人要我常來，依約再去，他不好意思地說，「你下完節目後，上面就打電話來了！」

十多年來，比較少上電視談話性節目，有時候司機大哥會問，「施教授，怎麼最近很少看到你上電視？」只能笑答，到東華大學去了，心知肚明，又不是可以報名的。近年倒是新聞面訪比較多，我與人為善，藍綠不拘，只要堵麥，絕對問到飽；內人的表妹抗議，「姊夫為什麼老是接受T台訪問？」

多年來被綠媒實質封殺，除非是要我修理藍營或中國，心知肚明、求仁得仁，絕不討好。前幾年，教育部人權教育網電子報邀稿，寫了「言論自由及政治包容」，有一半被認為具有「政治意味」而要求刪掉，毒蛇猛獸，相當諷刺，特別是先前才出版了《人民的權利與轉型正義》。

誠然，言論自由並非無限上綱，也就是不允許鼓勵叛國、危害國安、鼓動暴力，或是製造仇恨。然而，政治立場不同是自然的，主持風格或許驚世駭俗、語不驚人死不休，對於政治異議的包容卻是起碼的。儘管個別電視台無法做到內部多元，光譜上的外部多元已差強人意，政府又何必趕盡殺絕？

喜樂島聯盟的目標是獨立建國，而言論自由是倡議過程的必要條件，特別是當下2300萬人對於台灣前途定位仍然相當分歧，要是不能坦誠相見、相互傾聽說服，又要如何凝聚為一個生死與共的共同體？

事實上，言論自由更是獨立建國所要追求的目標，也就是說，如果沒有我們自己雙手爭取捍衛的主權獨立國家，言論自由是虛幻的。走過戒嚴，民進黨政府如果只是取而代之、貪圖權位，那是背叛，應該被人民唾棄！

徜徉言論自由的國度應是大家的共同嚮往。看到諸多順服的旅鼠，那是法西斯政權的前兆，不禁想起漢娜‧鄂蘭的《極權主義的起源》。

（系列完）

（作者為喜樂島聯盟主席）