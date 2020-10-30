無色覺醒》賴岳謙：台灣健保制度隱憂？虧損黑洞全民買單？

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第751集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「台灣健保制度隱憂？虧損黑洞全民買單？」

每當台灣大選結束，當選的政客就會開始討論調漲健保的議題，社會輿論似乎早已習慣，台灣健保的問題究竟是什麼？該如何根本解決？卻鮮少被提出討論。

全民健保歷時至今已超過25年，不僅造福了台灣的老百姓，低廉的醫療費也經常被外國有人讚許，國內的政客更經常將健保的成功，化為對外宣傳台灣的口號，不禁讓人好奇，長期以來支撐健保的究竟是什麼。

健保的收入主要來自於依據稅收所繳納的健保費，以及政府預算的投入，但經過數十年的發展，健保的收支平日開始失調，財政問題也開始日漸嚴重。

曾經政府為解決健保財務危機，提出「補充保費」政策試圖彌平財政缺口。如今卻又傳出健保即將破產的消息，不免讓大眾錯愕，擔憂自己成為下一隻待宰的羔羊。

解決財政問題，基本上該從「開源」與「節流」兩方面著手，歷任政府卻鮮少討論該如何節流的問題，政客都將目標瞄準在如何開源上。

若要調高保費，政府理應把所有的人的保費都做調整，但此舉所牽扯的範圍太廣，且台灣低薪問題嚴重，若調整幅度保費，很容易造成支持群民眾的反彈，也因此執政黨早已視健保問題為燙手山芋，問題如滾雪球般日趨嚴重。

支撐台灣健保的還有另一關鍵，台灣的看診費用低廉，但也導致醫護人員的收入不理想，因此必須加大看診量來彌補。這也就是長久以來，社會對於醫療人力素質的壓迫。

更何況台灣民眾對於醫療分級教育觀念仍舊陌生，無法跳脫「大醫院」與「小醫院」的迷思，不論狀況情急與否，一窩蜂的進大醫院，讓這些本來應該處理急難或重症與教學指標的「五級醫院」，被迫分散資源處理一般的病患，最終導致醫院不堪負荷；甚至因醫療費用便宜，造成大眾有病就醫、無病也就醫的現象，進一步加劇醫療資源浪費。

台灣健保制度早已病態百出，執政當局依舊將健保視為「大外宣」的工具，財政問題依舊只靠「漲」聲應對，並為見到政府專家對健保專業提出改革方案。健保專業問題究竟該如何解決，仍究需要執政者多做努力。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！