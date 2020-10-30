前立委陳學聖在臉書發文，張貼去年12月NCC於總統大選期間所作的媒體調查，發現報導前高雄市長韓國瑜新聞量最大的電視台，是三立新聞台，並不是中天新聞台。(截自陳學聖臉書／李侑珊台北傳真)

既然新一代台灣人經常以「台灣非常民主」自豪，那麼，面對「國家通訊傳播委員會」（NCC）拿中天新聞台「報導新聞違規」有妨害國家安全等的理由說事，企圖藉著換照的機會，要把中天新聞台關掉的當口，我們應該告訴真正心存民主的台灣人，該關掉的是侵害新聞自由的「國家通訊傳播委員會」，而不是任何新聞台。

言論及新聞自由是民主的基石。全世界有關於新聞自由如何重要的經典名言很多。陳水扁曾在他總統任內的民國91年間，在他的「阿扁總統電子報」裡，引述美國開國元勳傑佛遜說的：「如果要我選擇，有政府而沒有媒體，或者有媒體而沒有政府，我將毫不猶豫的選擇後者。」來強調新聞自由對民主及人權保障的關鍵地位及重要性。

阿扁能對媒體及新聞自由有這樣的認識，不僅是因為他曾經歷過「美麗島雜誌」事件，或者他自己曾因為「蓬萊島雜誌」案件坐過牢，還因為阿扁深知，民進黨的整個發展史，從黨外一路到現在贏得中華民國的完全執政，就是一本新聞媒體自由與政府的衝撞史。

說來，民進黨之所以有今天，就是靠著新聞自由得天下。民進黨論得上檯面的先輩前賢，幾乎都是辦黨外雜誌闖天下。他們為了擺脫國民黨對黨外雜誌的打壓，透過各種社會運動，把所有能用來關掉黨外雜誌的法律及機關，逐步消除廢掉。

過去，國民黨政府用來審查新聞媒體內容，決定什麼內容新聞媒體可以刊登，什麼情況下可以停止報紙發行，關掉報社的法律或命令相當多。其中最關鍵的就是《出版法》。

在國民黨這些箝制出版物的法令下，黨外或民進黨人辦的雜誌，一家家的被關，一家家的又開。辦雜誌的人，被抓去關的不少，當然也有為此而失去生命的。當中最有名的，就是被民進黨政府奉為言論自由之父的鄭南榕。

就在民進黨人高舉言論及新聞由自的旗幟下，我們台灣這些箝制言論及新聞自由的法令，逐年的被廢止。民國88年元月，《出版法》成了最後一個被廢止的反新聞自由法律。台灣真正進入了媒體及新聞自由的新時代。

但沒想到，國民黨廢除了過去他們用來箝制新聞媒體自由的法律，民進黨完全執政後卻走回頭路，鑽漏洞，找碴子，想方設法透過「國家通訊傳播委員會」的手，要關掉中天新聞台。

依《國家通訊傳播委員會組織法》第1條明示的，我們「國家通訊傳播委員會」是為落實憲法保障之言論自由，謹守黨政軍退出媒體之精神，促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主而生。它應該是一個維護新聞媒體自由的機關，不是如東廠般為掌權者當媒體殺手的單位。

而現行的《衛星廣播電視法》，也是為促進衛星廣播電視健全發展，保障公眾視聽權益，維護視聽多元化而設。它不應該是一個審查新聞內容的法律，更不能決定新聞對錯是非。否則這個《衛廣法》又與過去廣受批判而廢止的《出版法》何異？

更何況，媒體的報導有無妨害國家安全，虛假模糊，連國安局長邱國正都認為是頂不能亂扣的大帽子，而拒絕派員介入中天新聞台審照的聽證會。

民主社會裡，自由媒體與政府本來就是對立的。而為了保障自由媒體不受政府侵害，禁止政府假藉、臆測或推斷妨害國家安全等的理由，壓制令它難堪的資訊及媒體，全世界新聞自由的準則，就是不容政府在任何時間，假藉任何議題或理由，以包括法律在內的任何形式，審查、限制及決定新聞內容。

從這個新聞自由的準則，我認為，中天新聞台被裁罰幾十次，裁罰金額破千萬元，不僅不應被視為撤照的因，反而應該被視為政府迫害及打壓新聞自由的果。如今「國家通訊傳播委員會」拿這個錯誤的果，要去撤中天新聞台的執照，就是全世界新聞自由的大笑話。